TMW Radio Bazzani: "Juve, Kolo Muani alternativa. Il Como non è più una sorpresa"

L'ex attaccante e commentatore tv Fabio Bazzani è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Juve, si parla di nuovo di Kolo Muani:

"Può fare la punta ma alle sue caratteristiche, può svariare. Spalletti l'altra sera per parlare di David ha evidenziato le doti da realizzatore ma dice che alla Juve manca uno che ti fa salire 30-40 metri e fa a sportellate. Kolo Muani non è quello. Lui però rientrerebbe in un ambiente che conosce, dove si è trovato bene e non gli servirebbe adattamento. David ha fatto vedere qualcosa, ma gli altri non stanno dando grandi segnali. Lì davanti qualcosa la Juve manca, nonostante la crescita. Io lo vedo per alzare il livello di alternativa a David, se continua la sua crescita. Openda non sta dando segnali".

Inter, Atalanta e Juventus: chi può andare nella top-8 di Champions?

"L'Inter si è complicata la vita da sola, ha ragione Chivu. Il Napoli ha una partita difficilisima, se dovesse uscire però non è stasera ma per un percorso dove non ha fatto risultato con squadre con cui poteva farlo. Anche a pieno organico non ha avuto un impatto di livello e sta pagando ora per via degli infortuni. Sicuramente Conte trova più difficoltà nell'affrontare la Champions piuttosto che il campionato, dove è sempre protagonista. Quest'anno il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, ma anche all'inizio al completo non ha avuto l'impatto atteso".

Como che insidia le big, non solo in Coppa Italia:

"Non lo puoi escludere per la lotta Champions. Va tenuto in considerazione, non possono pensare più che sia una piacevole sorpresa ma è una realtà ambiziosa e consapevole, che sa di poter mettere in difficoltà chiunque. Fabregas poi getta acqua sul fuoco, ma è una squadra che cresce in consapevolezza, in mentalità. Tutto funziona alla perfezione in una piazza che ha entusiasmo e ambizione, ma ti fa lavorare senza pressioni delle grandi piazze. Il Como ricalca le orme del Bologna di qualche tempo fa".

Fabregas all'Inter avrebbe fatto così bene?

"Non poteva fare certi acquisti ma neanche allenare tutta la settimana per inculcare il suo tipo di calcio. Con le coppe, Fabregas non poteva fare la sua rivoluzione strategica. Un conto è allenare il Como che è fuori dalle coppe, un conto l'Inter che gioca le coppe ed è praticamente sempre impegnato".