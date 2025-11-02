Serie B, 11ª giornata: Modena vince e torna in vetta da solo. Catanzaro vola

Si chiudono le gare delle 15 valide per l'11ª giornata del campionato di Serie B. Vittorie per tutte e tre le compagini di casa: il Bari supera di misura il Cesena, il Catanzaro il Venezia (terzo successo consecutivo per la formazione di Alberto Aquilani e il Monza travolge 3-0 la Juve Stabia. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata:

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

Virtus Entella-Empoli 1-0

86’ Tiritiello

Palermo-Pescara 5-0

23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Bari-Cesena 1-0

80' Gytkjaer

Catanzaro-Venezia 2-1

54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)

Modena-Juve Stabia 3-0

14' Nieling, 69' rig. Gliozzi, 90' aut. Ruggero

Domenica 2 Novembre

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA

Modena 24

Frosinone 21

Monza 20*

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 14

Virtus Entella 13

Bari 12*

Südtirol 11

Empoli 11

Pescara 8

Spezia 7*

Sampdoria 7*

Mantova 5*

* una gara in meno