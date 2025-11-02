Serie B, 11ª giornata: Modena vince e torna in vetta da solo. Catanzaro vola
Si chiudono le gare delle 15 valide per l'11ª giornata del campionato di Serie B. Vittorie per tutte e tre le compagini di casa: il Bari supera di misura il Cesena, il Catanzaro il Venezia (terzo successo consecutivo per la formazione di Alberto Aquilani e il Monza travolge 3-0 la Juve Stabia. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite
Bari-Cesena 1-0
80' Gytkjaer
Catanzaro-Venezia 2-1
54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)
Modena-Juve Stabia 3-0
14' Nieling, 69' rig. Gliozzi, 90' aut. Ruggero
Domenica 2 Novembre
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova
CLASSIFICA
Modena 24
Frosinone 21
Monza 20*
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 14
Virtus Entella 13
Bari 12*
Südtirol 11
Empoli 11
Pescara 8
Spezia 7*
Sampdoria 7*
Mantova 5*
* una gara in meno