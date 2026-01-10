Ufficiale Virtus Verona, arriva in difesa lo svincolato Gianmarco Ingrosso: accordo fino a giugno

La Virtus Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Gianmarco Ingrosso, che vestirà la maglia rossoblù con contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Gagliano del Capo (LE) il 28 gennaio 1989, Ingrosso vanta una lunga carriera da calciatore professionista. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, con cui ha debuttato in Serie A, ha poi militato in numerose società nei campionati di Serie B e Serie C, vestendo – tra le altre – le maglie di Cosenza, Pisa, Pescara, Pineto e Matera.

Difensore affidabile, di temperamento e con doti di leadership, con le sue 332 presenze da professionista - e 11 gol - porta in rossoblù esperienza, personalità e solidità, qualità preziose per il gruppo e per il reparto arretrato. In rossoblù vestirà la maglia numero 38.