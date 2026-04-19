Barletta promosso in Serie C: ritorno tra i professionisti dopo 11 anni

Il Barletta torna in Serie C. I biancorossi vincono il Girone H di Serie D e strappano il ritorno tra i professionisti undici anni dopo l'ultima volta, coronando una stagione straordinaria.

Corsa a quattro, vince il Barletta

Non è stato un cammino in discesa. Il Barletta ha dovuto vedersela per tutta la stagione con Fasano, Martina e Paganese in un'estenuante corsa a quattro per il primo posto. Eppure, nei momenti decisivi, i biancorossi hanno mostrato la solidità e la lucidità che distinguono le squadre destinate a vincere: soffrendo quando necessario, imponendosi quando contava di più.

Una piazza che aspettava da anni

Il ritorno in terza serie ha un sapore speciale per una città come Barletta, che custodisce una passione calcistica profonda e che aveva vissuto con crescente impazienza questi anni lontani dal professionismo. Il lavoro di Massimo Paci e del suo staff ha trasformato un gruppo in una squadra vera, capace di reggere il peso delle aspettative e di non tradire nel momento cruciale. La festa è appena cominciata.

Il Barletta, dunque, si aggiunge alle altre compagini che hanno già staccato il pass per disputare il campionato di Lega Pro nella stagione 2026/2027. Si tratta di Scafatese, Grosseto e Treviso.