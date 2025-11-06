Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barletta, rivoluzione interna: azzerata l’area tecnica. Si salvano solo dg e allenatore

Luca Bargellini
Oggi alle 13:19Serie D
Luca Bargellini

Scossone importante in casa Barletta, formazione attualmente al nono posto del Girone H di Serie D, dove il presidente Marco Arturo Romano ha deciso di avviare una profonda riorganizzazione interna. La società pugliese, con una nota, ha annunciato l’azzeramento delle cariche dell’area tecnica e la revoca dell’incarico al responsabile dell’ufficio stampa, segnando di fatto l’inizio di un nuovo corso.

A lasciare il club sono Savino Daleno e Matteo Tabacco, mentre restano pienamente operativi il direttore generale Beppe Iannone e l’allenatore Massimo Pizzulli, confermati nei rispettivi ruoli.

Le motivazioni che hanno portato a questa decisione non sono ancora state rese note. La società ha però comunicato che nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa nella quale il presidente Romano illustrerà le ragioni del cambiamento e gli obiettivi della nuova fase. Una scelta che punta a ridefinire l’organigramma e rilanciare il progetto biancorosso.

