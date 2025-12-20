Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tobias Del Piero lascia la Sanremese, il Presidente: "Il cognome non c'entra"

Tobias Del Piero lascia la Sanremese, il Presidente: "Il cognome non c'entra"
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 12:49Serie D
Daniele Najjar

Termina dopo cinque mesi l'avventura di Tobias Del Piero con la Sanremese, club che milita in Serie D. Il classe 2007, figlio dell'ex bandiera della Juventus Alessandro Del Piero, era alla prima esperienza fra i "grandi" dopo l'addio al settore giovanile dell'Empoli, ma è stato frenato da una pubalgia. Ora sarà libero di cercarsi una nuova squadra.

Una squadra, la Sanremese, che vanta fra le proprie fila anche altri giocatori dal cognome pesante. Come Oan Djorkaeff (figlio dell'ex Inter Youri) e Francesco Gattuso (cugino del commissario tecnico della Nazionale).

Il Presidente del club, Alessandro Masu, si è affrettato però a specificare che il cognome non c'entra nulla con la decisione presa di separarsi da Tobias. "A proposito dell’uscita di Tobias Del Piero, come avevo detto quando lo abbiamo ingaggiato, ripeto quanto dichiarato a luglio" - le sue parole riportate dal Corriere della Sera - ": la Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio. Abbiamo fatto una scelta ad inizio anno fidandoci del d.s. Quintieri", ha spiegato.

Poi ha proseguito: "Quando mi sono accorto che le cose non funzionavano ho deciso di cambiare radicalmente mantenendo fede alla nostra etica morale e sportiva. Come abbiamo deciso di confermare gli altri due figli d’arte (Djiorkaeff e Gattuso, ndr) così abbiamo deciso di comune accordo con Alessandro Del Piero di interrompere il rapporto sportivo con il figlio Tobias. Auguro a Tobias di poter dimostrare altrove quello che non ha potuto dimostrare a Sanremo".

