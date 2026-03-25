Grosseto, primo match point per la Serie C: promozione possibile con 5 turni d'anticipo

Il Grosseto del presidente Francesco Lamioni vanta 14 punti di vantaggio su Tau Altopascio e Seravezza, le due squadre che inseguono in classifica. La promozione scatterebbe già sabato se i biancorossi centrassero la 22ª vittoria stagionale e, contemporaneamente, il Tau Altopascio di Ivan Maraia (impegnato in trasferta a Camaiore) e il Seravezza di Cristiano Masitto, che riceve il Terranuova Traiana, non vincessero. Una combinazione alla portata, considerando che i maremmani hanno dominato il girone dall'inizio alla fine.

Indiani, Vetrini e i gioielli under: il progetto dietro la scalata

In caso di promozione, per il tecnico Paolo Indiani si tratterebbe della 12ª promozione in carriera e della settima dalla D alla C, impresa già riuscita con Rondinella, Poggibonsi, Massese, San Donato Tavarnelle, Arezzo e, la scorsa stagione, con il Livorno. Decisivo il lavoro del direttore sportivo Filippo Vetrini, che aggiungerebbe il quarto campionato vinto in carriera a un palmarès arricchito da due Coppe Italia, una Coppa Italia regionale toscana e una di Serie D.

Zecchini tutto esaurito, poi si sogna la B

Sabato sono attesi 2.000 spettatori allo "Zecchini" per spingere i biancorossi verso la festa. Il Grosseto, se tutto andrà come previsto, sarebbe la seconda squadra a ottenere la promozione nel campionato di Serie D 2024/25, dopo la Scafatese, salita in C lo scorso weekend. Un traguardo che riporterebbe il club maremmano nel calcio professionistico, con un occhio già rivolto al futuro.