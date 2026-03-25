TMW Il 'nuovo Bisseck' gioca in Serie D, al Legnago: su Fortunate Tony occhi anche dall'estero

C'è un giovane difensore che gioca in Serie D sul quale si stanno posando illustri sirene internazionali, che potrebbero presto portarlo a giocare in Ligue 1 o nella massima divisione del campionato portoghese.

Ci stiamo riferendo a Fortunate Osemahu Tony (17 anni), difensore centrale che in molti hanno già ribattezzato 'il nuovo Bisseck', per via della somiglianza estetica con il difensore dell'Inter e non soltanto, visto che il modo in cui il classe 2008 interpreta il suo ruolo può ricordare quello del nazionale tedesco dei nerazzurri. Italo-nigeriano nato a Rovigo, alto 1 metro e 92 e pesante 82 chilogrammi, Fortunate Tony è un difensore potente ma anche rapido, e nel passato è stato testato anche in zone più avanzate del campo. Il difensore è passato negli scorsi anni anche dal settore giovanile della SPAL, prima di imporsi sì difendendo i colori biancazzurri, ma quelli appunto del Legnago. Con cui ha già raccolto 25 presenze in questo campionato di Serie D, delle quali 19 partendo da titolare.

Le prestazioni di Fortunate Tony in Serie D con il Legnago non stanno passando inosservate, tutt'altro. Come appreso da TMW, infatti, il difensore classe 2008 è stato già osservato in più di una circostanza da scout del Lille in Francia e del Vitoria SC di Guimaraes in Portogallo, società quest'ultima che di recente è stata spesso citata nelle cronache di calciomercato della Serie A per via del poker di giocatori ceduti al Lecce negli ultimi anni. Ci sarebbe anche qualche società della nostra Serie A che lo tiene sott'occhio.

Tutto fa pensare che al termine di questa stagione, per Fortunate Tony sia pronto il balzo in avanti di carriera. Se questo avverrà in una categoria professionistica italiana o all'estero, dove si sta già spargendo la voce sulle sue qualità, solo il tempo potrà dircelo.