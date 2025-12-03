...con Claudio Pasqualin

"L'Udinese, contro la Juventus, ha giocato in maniera presuntuosa partendo quasi alla pari, senza avere la voglia agonistica da squadra principale. Ha giocato con la calma e la pretesa classe di altre squadre di ben altro livello". Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio.

Che Juventus ha visto?

"Questa partita non fa testo. Di Gregorio non ha toccato la palla neanche per sbaglio. La Juve ha dominato anche per il modo in cui la squadra friulana s'è messa in campo convinta di non sa che cosa. Non si capisce la finalità se non quella di resistere ad oltranza. La Juve ha preso il sopravvento tattico, tecnico".

In campionato, l'Udinese, sta facendo la sua parte...

"Quella del campionato può puntare alla parte sinistra della classifica. Deve uscire da certe ambizioni tattiche e predisporsi a giocare in maniera da valorizzare i suoi calciatori".

Zaniolo scommessa vinta?

"Sta facendo bene. E anzi, mi chiedo: può rinunciare a Zaniolo quando è sotto di un gol? Non va mai tolto. Zaniolo è quello che tiene su l'attacco dell'Udinese. Oggi sì, direi che è una scommessa vinta".

E la Fiorentina di Vanoli? Al momento non c'è stato il cambio di marcia...

"L'idea è che si faccia ancora in tempo per rimediare. Certo. L'Atalanta era una delle squadre meno adatte per sperare in una vittoria".

La prossima sfida sembra più abbordabile...

"Sabato la Fiorentina va a Sassuolo, potrebbe essere la partita della svolta. Un'altra storia. Bisogna ripartire subito".