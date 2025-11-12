…con Dario Canovi

“Non trovo che Juric facesse lo stesso gioco di Gasperini, non c’era continuità. Era vicino al direttore sportivo, ma i risultati non sono stati dalla sua”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.

All’Atalanta è arrivato Palladino…

“Lo trovo un buon allenatore. Farà bene. Certo, non è Gasperini… l’Atalanta aveva uno dei migliori allenatori sulla piazza.”.

Le ultime esperienze di Juric non sono state positive. Come può ripartire?

“Lo conosco poco. Non conoscendolo è difficile parlarne”.

Come legge lo sfogo di Conte a Napoli?

“Conte ha sempre una spiegazione alle sconfitte. Il Napoli oggi appare in difficoltà indipendente dai risultati. Quando ha vinto non ha mai convinto”.

La Roma può vincere il campionato?

“Se fa un paio di acquisti si, può vincere il campionato”.

Che mercato si aspetta a gennaio?

“Il Milan recupererà gli infortunati, il Napoli non so se possa ancora comprare calciatori. Tanto dipenderà dalla reazione dei calciatori alla sfuriata di Conte. Come detto, mi aspetto rinforzi dalla Roma”.

In B c’è una Samp in netta difficoltà…

“L’organico della Sampdoria è quello che è. Non da ultimo posto, ma la società è abbastanza aleatoria”.