Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, De Gea premiato con il "Premio Gentilezza" e quello del "Festival Il Magnifico"

Fiorentina, De Gea premiato con il "Premio Gentilezza" e quello del "Festival Il Magnifico"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 16:08Serie A
Niccolò Righi

Un Premio che valorizza gesti di attenzione, cura e gentilezza verso gli altri attraverso lo sport. Il Premio Costruiamo Gentilezza con la tradizionale maglia che ne è il simbolo, disegnata dai bambini, è stato consegnato al portiere della Fiorentina, David De Gea.
La segnalazione del giocatore è arrivata da un gruppo di bambine e bambini del capoluogo toscano che hanno di chiesto di dare il riconoscimento a De Gea per il gesto di vicinanza e supporto nei confronti di un giovane portiere fiorentino, impegnato in una battaglia contro la malattia. Il suo messaggio ha poi generato altre parole di vicinanza arrivate da portieri di altre squadre.
La consegna è avvenuta al Rocco B. Commisso Viola Park con Gaia Simonetti e Noemi Salvati, ambasciatrici dell'Associazione Cor et Amor, che dà vita al progetto nazionale Costruiamo Gentilezza e con Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival "Il Magnifico", che per l'occasione ha avviato una collaborazione proprio con il "Premio Costruiamo Gentilezza".

"Siamo onorate di aver potuto consegnare a David De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, che si lega con un filo ideale anche alla figura dei portieri- hanno dichiarato Gaia Simonetti e Noemi Salvati- con il Premio che è nato, nel 2022, prendendo ispirazione proprio dal gesto di cuore di Guglielmo Vicario, tra i primi ad ospitare una famiglia fuggita dalle atrocità della guerra. Ringraziamo l'ACF Fiorentina per averci dato la possibilità di esaudire il desiderio di un gruppo di bambine e bambini che ci avevano indicato il nominativo del portiere viola per il suo impegno nel sociale e per il suo gesto del cuore, di vicinanza e supporto ad un giovane portiere che combatte contro una malattia. Nel corso dei quattro anni di vita del Premio sono state premiate oltre 30 donne e uomini di sport e società sportive che si sono resi protagonisti di belle azioni verso gli altri".

A De Gea è stato donato anche il riconoscimento del Festival il Magnifico, kermesse di rilievo nazionale che valorizza il talento dei giovani under 35 legati al mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport in tutta Italia. Il Premio - opera eccellente di artigianato artistico fiorentino realizzato dalla Bottega Orafa di Paolo Penko - rappresenta l’evento più importante del Festival, che ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, tra cui la menzione come "migliore giovane rassegna culturale del 2024" ricevuto a Casa Sanremo, l'area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana.

"La consegna speciale del ‘Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport’ a David De Gea rappresenta per il nostro Festival un momento di grande significato culturale e simbolico- ha spiegato Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival Il Magnifico- anche perché la nostra iniziativa nasce per raccontare l’eccellenza giovanile non solo come talento, ma come responsabilità, misura e consapevolezza: valori che nello sport, quando incarnati da persone autentiche, diventano linguaggio universale. La presenza di David De Gea oggi a Firenze aggiunge a questo riconoscimento un ulteriore valore: quello del legame con una città che vive lo sport come parte integrante della propria identità culturale e civile. La collaborazione con il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è per noi naturale e preziosa, perché condividiamo la stessa visione: la cultura — come lo sport — ha senso solo se è capace di generare relazioni, educazione e impatto positivo sulle nuove generazioni. Ringrazio sinceramente la giornalista Gaia Simonetti per aver reso possibile questa connessione e per aver colto l’opportunità di avvicinare al Festival Il Magnifico una figura come David De Gea, il cui profilo umano e professionale dialoga perfettamente con il nostro pubblico e con l’identità del festival. Accogliere un nome di tale rilievo significa ribadire che Il Magnifico è uno spazio aperto, contemporaneo, capace di mettere in dialogo sport, pensiero e valori condivisi".

Articoli correlati
Fiorentina, De Gea: "Riporteremo la squadra dove merita. Abbiamo una grande responsabilità"... Fiorentina, De Gea: "Riporteremo la squadra dove merita. Abbiamo una grande responsabilità"
Fiorentina, De Gea dedica la vittoria di Bologna a Commisso: "Lottiamo per te, presidente"... Fiorentina, De Gea dedica la vittoria di Bologna a Commisso: "Lottiamo per te, presidente"
Fiorentina, De Gea: "Commisso è qui con noi anche oggi. Abbiamo una responsabilità"... Fiorentina, De Gea: "Commisso è qui con noi anche oggi. Abbiamo una responsabilità"
Altre notizie Serie A
De Grandis torna su Bologna-Lazio: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso" De Grandis torna su Bologna-Lazio: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso"
Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: "Intervento perfettamente riuscito"... Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: "Intervento perfettamente riuscito"
Koulibaly e l'Al Hilal proseguono la loro avventura: c'è la firma sul rinnovo di... UfficialeKoulibaly e l'Al Hilal proseguono la loro avventura: c'è la firma sul rinnovo di contratto
Zambrotta esalta il Como: "La Champions è lì davanti... Vado al Sinigaglia in bici"... Zambrotta esalta il Como: "La Champions è lì davanti... Vado al Sinigaglia in bici"
Milan, Pulisic: "In Europa è football. Ma se sento un accento americano, dico soccer"... Milan, Pulisic: "In Europa è football. Ma se sento un accento americano, dico soccer"
Verso il derby d'Italia, Adriano ripensa al suo gol del 2004: "Un bel ricordo per... Verso il derby d'Italia, Adriano ripensa al suo gol del 2004: "Un bel ricordo per me..."
Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto" TMW RadioBucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Fiorentina, De Gea premiato con il "Premio Gentilezza" e quello del "Festival Il... Fiorentina, De Gea premiato con il "Premio Gentilezza" e quello del "Festival Il Magnifico"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
4 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
5 Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.1 Como, il ds Ludi: "Cesc focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.2 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.3 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.4 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
Immagine top news n.5 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine top news n.6 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine top news n.7 Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.3 Anellucci: "Conte-Napoli matrimonio consumato. Sarri sta facendo un miracolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Grandis torna su Bologna-Lazio: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine news Serie A n.3 Koulibaly e l'Al Hilal proseguono la loro avventura: c'è la firma sul rinnovo di contratto
Immagine news Serie A n.4 Zambrotta esalta il Como: "La Champions è lì davanti... Vado al Sinigaglia in bici"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Pulisic: "In Europa è football. Ma se sento un accento americano, dico soccer"
Immagine news Serie A n.6 Verso il derby d'Italia, Adriano ripensa al suo gol del 2004: "Un bel ricordo per me..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "A Modena voglio l'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a far punti"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Rui Modesto si presenta: "Inzaghi mi ha convinto. La B non è un passo indietro"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Partipilo è tornato ad allenarsi in gruppo. Ma il suo reintegro in rosa è ancora da valutare
Immagine news Serie B n.4 Lupo: "In Serie A andranno Monza, Venezia e Palermo. Frosinone? Spensierato"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, la svolta di Castori: 20 punti nelle ultime 14 gare e zona playout allontanata
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 25ª giornata. Cesena-Venezia affidata al sig. Galipò di Firenze
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, un ritorno a centrocampo. Vicino l'accordo con lo svincolato Kabashi
Immagine news Serie C n.4 C'è vita oltre Vicenza? Renate unica a tenere il passo degli alieni del Girone A
Immagine news Serie C n.5 Alla Samb inizia l'era Mancinelli: a lui l'arduo compito di trascinare i rossoblù alla salvezza
Immagine news Serie C n.6 Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, volto nuovo in difesa: contratto fino a giugno con opzione per Kaylie Ronan
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Acuti prima della Ternana: "Qualsiasi cosa accada non sarà al fine"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, andata dei playoff: oggi la Juve affeonterà il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…