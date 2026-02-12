Serie B, gli arbitri della 25ª giornata. Cesena-Venezia affidata al sig. Galipò di Firenze
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, senza alcun anticipo del venerdì a seguito del turno infrasettimanale che si è concluso proprio ieri.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
MODENA - CARRARESE
Mario Perri di Roma 1
Cipressa - Bitonti
IV Ufficiale: Crezzini
Var: Rutella
Avar:Mariani
PALERMO – VIRTUS ENTELLA
Ivano Pezzuto di Lecce
Di Gioia - Niedda
IV Ufficiale: Lovison
Var: Serra
Avar: Di Vuolo
SAMPDORIA - PADOVA
Luca Zufferli di Udine
Garzelli - Catallo
IV Ufficiale: Arena
Var: Volpi
Avar: Arena
CATANZARO - MANTOVA
Andrea Zanotti di Rimini
Monaco - Pressato
IV Ufficiale: Gemelli
Var: Monaldi
Avar: Paganessi
CESENA - VENEZIA
Simone Galipò di Firenze
Biffi - Pistarelli
IV Ufficiale: Maccorin
Var: Marini
Avar: Santoro
BARI - SUDTIROL
Luca Massimi di Termoli
Miniutti - Pascarella
IV Ufficiale: Allegretta
Var: Baroni
Avar: Prontera
MONZA – JUVE STABIA
Niccolò Turrini di Firenze
Fontani - Votta
IV Ufficiale: Drigo
Var: Cosso
Avar: Guida
SPEZIA - FROSINONE
Federico Dionisi de L'Aquila
Berti - Grasso
IV Ufficiale: Vailati
Var: Giua
Avar: Prenna
EMPOLI - REGGIANA
Daniele Perenzoni di Rovereto
Di Giacinto - Belsanti
IV Ufficiale: Collu
Var: Santoro
Avar:Marini
AVELLINO - PESCARA
Andrea Calzavara di Varese
Mondin - Colaianni
IV Ufficiale: Tremolada
Var: Meraviglia
Avar: Gualtieri
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.