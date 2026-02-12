Serie B, gli arbitri della 25ª giornata. Cesena-Venezia affidata al sig. Galipò di Firenze

È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, senza alcun anticipo del venerdì a seguito del turno infrasettimanale che si è concluso proprio ieri.

Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:

MODENA - CARRARESE

Mario Perri di Roma 1

Cipressa - Bitonti

IV Ufficiale: Crezzini

Var: Rutella

Avar:Mariani

PALERMO – VIRTUS ENTELLA

Ivano Pezzuto di Lecce

Di Gioia - Niedda

IV Ufficiale: Lovison

Var: Serra

Avar: Di Vuolo

SAMPDORIA - PADOVA

Luca Zufferli di Udine

Garzelli - Catallo

IV Ufficiale: Arena

Var: Volpi

Avar: Arena

CATANZARO - MANTOVA

Andrea Zanotti di Rimini

Monaco - Pressato

IV Ufficiale: Gemelli

Var: Monaldi

Avar: Paganessi

CESENA - VENEZIA

Simone Galipò di Firenze

Biffi - Pistarelli

IV Ufficiale: Maccorin

Var: Marini

Avar: Santoro

BARI - SUDTIROL

Luca Massimi di Termoli

Miniutti - Pascarella

IV Ufficiale: Allegretta

Var: Baroni

Avar: Prontera

MONZA – JUVE STABIA

Niccolò Turrini di Firenze

Fontani - Votta

IV Ufficiale: Drigo

Var: Cosso

Avar: Guida

SPEZIA - FROSINONE

Federico Dionisi de L'Aquila

Berti - Grasso

IV Ufficiale: Vailati

Var: Giua

Avar: Prenna

EMPOLI - REGGIANA

Daniele Perenzoni di Rovereto

Di Giacinto - Belsanti

IV Ufficiale: Collu

Var: Santoro

Avar:Marini

AVELLINO - PESCARA

Andrea Calzavara di Varese

Mondin - Colaianni

IV Ufficiale: Tremolada

Var: Meraviglia

Avar: Gualtieri