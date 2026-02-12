Zambrotta esalta il Como: "La Champions è lì davanti... Vado al Sinigaglia in bici"

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex campione del Mondo del 2006 Gianluca Zambrotta ha parlato dei temi d'attualità del calcio italiano partendo dalla squadra della sua città, Como:

Che effetto le fa il percorso del Como negli ultimi anni?

"Mi fa un bellissimo effetto, è una storia da raccontare e che parte tanti anni fa. C'è una proprietà importante che ha subito creduto in questo progetto e in questa città, ha investito tanto credendo anche nel valore della città e del suo lago. C'è stata la promozione due anni fa in Serie A, poi un decimo posto al primo anno e ora incrociamo le dita... Dopo la vittoria contro il Napoli campione in carica dello Scudetto, una squadra di grandi campioni, è stato portato a casa un grandissimo risultato. In campionato è lì che se la gioca, la Champions è lì davanti... Chiaro che però bisogna guardarsi anche dietro, perché l'Atalanta ha il fiato sul collo. Il Como delle ultime partite però mi fa ben sperare".

Sta seguendo con trasporto la squadra di Fabregas...

"Essendo tifoso visto che è la squadra della mia città e la squadra in cui ho esordito, vado allo stadio e ci vado in bici con mio figlio. Era tifoso della Juventus ma ora si sta spostando, è un po' indeciso e forse ora pende più verso il Como. Ripeto la società sta facendo un grandissimo lavoro, ha investito tanto e ha investito bene".

Capitolo Nazionale: cosa pensa verso i playoff?

"La speranza è sempre l'ultima a morire... Secondo me Gattuso è stato ed è l'uomo giusto per questa Nazionale. Ha fatto un grandissimo lavoro. L'Italia in questa fase ha trovato una Norvegia fenomenale, ha numeri da squadra top a livello Mondiale. Avessimo trovato altro non saremmo qua a parlare di playoff. Le partite da dentro o fuori sono difficili, ma Gattuso la sta preparando bene ed arriva in un momento della stagione in cui i giocatori non possono essere scarichi. Il momento è giusto e spero di vedere l'Italia vittoriosa. Spero che tutto possa essere positivo".