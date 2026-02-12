Sudtirol, la svolta di Castori: 20 punti nelle ultime 14 gare e zona playout allontanata

La stagione del Sudtirol di Fabrizio Castori può essere definita un diesel: iniziata con il motore a bassi giri, ha poi progressivamente aumentato ritmo e rendimento. I biancorossi, che nelle prime dieci giornate navigavano in piena zona retrocessione, hanno trovato continuità e risultati nella seconda parte del girone d’andata, risalendo la classifica grazie a un netto cambio di passo.

L’avvio era stato complicato per la formazione altoatesina. Nelle prime dieci gare, il tecnico marchigiano aveva raccolto appena 10 punti, frutto di due successi contro Sampdoria e Reggiana, quattro pareggi e quattro sconfitte. Il bilancio tra gol fatti e subiti (12-15) evidenziava una difesa ancora fragile e un attacco poco incisivo. L’impressione era quella di una squadra in difficoltà, destinata a lottare per la permanenza in categoria.

La svolta è arrivata dall’undicesima giornata in poi. Il Sudtirol ha inanellato una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi, trasformandosi in una delle formazioni più solide del campionato. Nelle successive 14 partite, Castori ha guidato i suoi a quota 20 punti, raddoppiando il bottino della prima fase di stagione: quattro vittorie preziose, otto pareggi e soltanto due sconfitte.

I numeri parlano chiaro: nella seconda parte del girone d’andata i biancorossi hanno mantenuto invariata la produzione offensiva, con 12 gol realizzati, ma hanno registrato un netto miglioramento difensivo, limitando le reti subite a 8. Una solidità ritrovata che ha permesso alla squadra di risalire la classifica e allontanarsi dalla zona playout.