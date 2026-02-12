Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali

Il successo della Lazio ai calci di rigore contro il Bologna ha definito il quadro delle semifinali di Coppa Italia, dopo che Atalanta, Inter e Como avevano già raggiunto l'obiettivo eliminando rispettivamente Juventus, Torino e Napoli.

Ora sarà proprio la Dea ad ospitare la Lazio di Sarri nell'andata del 3 o del 4 marzo a Bergamo delle semifinali. Parallelamente, il Como ospiterà l'Inter, con i ritorni previsti per il 21 ed il 22 aprile. Dalle semifinali, ricordiamo, torna attiva l'eventualità dei tempi supplementari dopo il 90' in caso di pareggio (e poi i rigori). La finalissima si giocherà al solito allo stadio Olimpico il prossimo 13 maggio.

Martedì 3 e Mercoledì 4 marzo

Atalanta-Lazio

Como-Inter

Martedì 21 e Mercoledì 22 aprile

Lazio-Atalanta

Inter-Como