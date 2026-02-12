Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Verso il derby d'Italia, Adriano ripensa al suo gol del 2004: "Un bel ricordo per me..."

Verso il derby d'Italia, Adriano ripensa al suo gol del 2004: "Un bel ricordo per me..."
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 16:22Serie A
Simone Bernabei

Inter-Juventus è sempre più vicina. Il big match di sabato sera sarà uno snodo decisivo del campionato e per celebrare l'avvicinamento alla sfida i profili social nerazzurri hanno ricordato un gol segnato da Adriano il 28 novembre del 2004 proprio contro i bianconeri, rete nel finale che permise ai nerazzurri di Roberto Mancini di pareggiare 2-2.

"Eravamo io e Bobo Vieri davanti. Ricordo il cross di Martins, io mi sono trovato lì e ho preso bene la palla, non era semplice. E' stato un bel gol, non era semplice ma sono stato fortunato. Per me è un bel ricordo", le parole dell'Imperatore sull'episodio. L'intervista, che uscirà nelle prossime ore in modo completo, è stata realizzata in occasione della visita dell'ex centravanti brasiliano alla sede del club nerazzurro.

