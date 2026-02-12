C'è vita oltre Vicenza? Renate unica a tenere il passo degli alieni del Girone A

Che il Vicenza sia ormai imprendibile in vetta al Girone A di Serie C, grazie ai sedici punti di vantaggio sull’Union Brescia e ai 18 sul Lecco, è un dato ormai acclarato.

Che nelle ultime dieci giornate di campionato ci sia un’altra squadra, nello stesso girone, capace di mantenere il ritmo degli uomini di Fabio Gallo è, invece, aspetto meno evidente.

Si tratta del Renate di Luciano Foschi, semifinalista di Coppa Italia di Serie C e attuale quarta forza del torneo.

Numeri alla mano, infatti, le Pantere nerazzurre, nel lasso di tempo preso in esame, hanno mantenuto un ruolino di marcia pressoché identico a quello del LaneRossi: se i veneti hanno messo a referto 7 vittorie e 3 pareggi, con 18 gol fatti e 6 subiti, i lombardi non sono stati da meno, grazie a 6 vittorie e 4 pareggi, con un solo gol in meno realizzato e lo stesso numero di reti incassate. Di sconfitte, per entrambe, nemmeno l’ombra.

Un parallelismo che certifica come ci sia “vita” anche al di fuori del “Menti” nel Girone A. Union Brescia, Lecco, ma anche Renate hanno qualità per dire la loro in questa stagione, con la speranza di riuscirci anche in quella follia organizzata che sono i playoff promozione.