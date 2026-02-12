Live TMW Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della vittoria della Lazio contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Itala Frecciarossa (1-1 il risultato finale dei tempi regolamentari firmato dalle reti di Castro e Noslin, 1-4 dopo i calci di rigore), è intervenuto Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.51 - Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Qual è il suo giudizio sulla partita?

"La prima mezzora l'abbiamo fatta in sofferenza, nella ripresa siamo scesi in campo meglio. Stranamente siamo andati in difficoltà con la palla scoperta su lanci lunghi del portiere, eravamo troppo bassi anche in costruzione. Abbiamo avuto un po' di problemi, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono andati sul dischetto con freddezza e lucidità".

La scelta dei rigoristi è stata complicata?

"Taylor era uno dei 5, Marusic in allenamento non sbaglia mai, Cataldi era dentro a prescindere, Nuno in allenamento ieri li ha tirati benissimo. Non ho avuto molti problemi nella scelta".

Come sta procedendo l'innesto dei nuovi arrivati?

"Al momento non posso fare più di tanto, ci sono giocatori che sono arrivati 15 giorni fa. Chiaro che l'inserimento dei nuovi è difficile. Il gol preso oggi non lo avremmo preso con i giocatori abituati a quel tipo di posizioni. però mi sta dando gusto che le difficoltà che stiamo vivendo in questa stagione ha creato un gruppo tosto. Abbiamo avuto anche la fortuna che i nuovi arrivati si sono inseriti piuttosto velocemente e questo è un aspetto che mi dà gusto. Dal punto di vista dei valori sportivi e morali è un gruppo da apprezzare".

Cosa pensa della posizione di Maldini da centravanti?

"In questa partita andava bene, poi in stagione ci sarà bisogno di un Maldini più d'area di rigore. Lui è tecnico e veloce, ma gli manca l'attacco dell'area di rigore e lottare sui palloni sporchi. In partite come stasera mi sta benissimo così, in altre partite vorrei incattivirlo sportivamente. In questo punto della carriera ha tirato fuori il 50% del potenziale che ha. Ci abbiamo provato in diversi, ora spetta a me farlo crescere".

Cataldi e Rovella possono giocare insieme?

"Al di là di spezzoni di partita, può esserci l'esigenza di schierarli insieme, ma o si cambia modulo o secondo me schierandoli entrambi farebbero fatica. oggi va di moda il doppio play ma io non sono un amante di questo. Nel mio modo di vedere calcio è così, poi stanotte ci dormirò su e vedrò il da farsi".

Taylor può diventare rigorista della Lazio?

"Ne ha tirati molti alla Lazio ed ha esperienza. Però se c'è un rigore all'ultimo minuto lo tira Cataldi".

Come sta Pedro?

"Dagli ultimi aggiornamenti sembra che non ci siano fratture".

00.01 - Termina la conferenza stampa di Maurizio Sarri.