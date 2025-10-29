Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia U15, i convocati della selezione Centro-Nord

Oggi alle 18:20
Alessio Calfapietra

La formazione della nuova nazionale under 15 fa tappa a Coverciano. La selezione dedicata al Centro-Nord si riunirà domani nel primo pomeriggio: 44 giocatori nati nel 2011 si sfideranno in un test match a ranghi contrapposti.

Fra i convocati dal ct Enrico Battisti figurano anche cinque ragazzi provenienti dal calcio dilettantistico: si tratta dei difensori Christian D’Aiello e Pierre Edouard Touadi, del centrocampista Michele Iorio e e degli attaccanti Mattia D'Ambrosio e Gian Michael Portuondo, scelti durante il Torneo 'Il calciatore dell'Evolution Programme" tenutosi al CPO di Tirrenia.

L'appuntamento di Roma rivolto al Centro completerà gli stage territoriali il prossimo sei novembre. Dal dal 21 al 23 novembre a Novarello si terrà poi consueto Torneo di Natale. L'organico definitivo affronterà infine il Torneo di Sviluppo UEFA dal 14 al 20 dicembre in Inghilterra.

Portieri
Alessandro Bogogna (Milan), Matteo Bondone (Genoa), Niccolò Fusi (Fiorentina), Tommaso Munarin (Venezia)

Difensori
Lorenzo Allara (Juventus), Matthew Appiah Boateng (Parma), Davide Atzeni (Empoli), Luca Bianchi (Cremonese), Cristian Bondi (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Filippo Cuomo (Bologna), Christian D’Aiello (Genoa), Mirko Danza (Atalanta), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Mattia Ghio (Sampdoria), Andrea Lensi (Pisa), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Pinazzi (Parma), Matteo Salisci (Virtus Entella), Pierre Edouard Touadi (Sassuolo)

Centrocampisti
Mario Attrice (Parma), Giovanni Bola (Spezia), Pietro Colombi (Sampdoria), Deni Duka (Juventus), Michele Iorio (Sassuolo), Gianmarco Menicagli (Empoli), Stefano Montalbano (Atalanta), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus), Diego Vazzola (Parma)

Attaccanti
Angelo Carpita (Fiorentina), Omar Cristiano (Empoli), Mattia D’Ambrosio (Pisa), Armando Floro Flores (Fiorentina), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Andrea Lubrano Lavadera (Cremonese), Matteo Potito Mignemi (Fiorentina), Achille Momola (Venezia), Gian Michael Portuondo (Torino), Daan Ravera (Virtus Entella), Leonardo Rossini (Milan), Lorenzo Vitali (Parma).


