TMW Radio Sabato: "Inter, nessuna preoccupazione ma non devi perdere punti con la Viola"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Antonio Sabato.

Inter-Fiorentina, servono segnali forti da entrambe le parti:

"Deve cercare di fare un inizio travolgente. L'Inter è forte, non mi preoccupa. Anche i prossimi turni sono abbordabili, riuscire a fare tre vittorie di fila in un campionato dove non c'è una più forte ma tutte hanno problemi, sarebbe importante. Tre ko già ora non sono pesanti. I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti, perché quando ti ricapita di incontrare una Fiorentina così?".

Cosa dice della Fiorentina?

"Non è troppo prendere tre punte? Era meglio fare un sacrifico e mettere una seconda punta veloce. Hai preso Dzeko, Piccoli, davanti serviva qualcosa di diverso che accompagnasse Kean".

Dovesse perdere con l'Inter, non si tocca ancora Pioli?

"Secondo me si deve intervenire, se non c'è reazione e un'idea di gioco e lo spogliatoio non reagisce...L'Inter se non batte la Fiorentina è un problema"