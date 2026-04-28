Claudio Gavillucci: "Arbitri, nuova pagina nera. Il sistema va messo sotto processo"

A dire la sua su quanto sta accadendo nel mondo arbitrale è stato a TMW Radio, l'ex fischietto Claudio Gavillucci: "Leggo che c'è stato un incontro tra il procuratore e i giornalisti e ha detto che parte tutto dalla denuncia di un avvocato e non da Rocca, che è venuto dopo. Un'inchiesta che è del 2024, quindi durata due anni ormai. Poi se parliamo di denuncia su come le cose venivano gestite internamente dagli arbitri, è da anni che ne parliamo, da quando c'ero ancora io. Quello che ho denunciato tanti anni fa e continuo a dire è che il sistema dovrebbe essere messo sotto processo. Oggi, come ieri, il sistema deve essere indipendente tecnicamente ed economicamente.

Al di là degli sviluppi processuali, questo sia un momento di riflessione. E' una pagina nera del calcio, speriamo però che non sia così. C'è necessità di creare una distanza di sicurezza tra i giudici e chi si deve giudicare, non si può stare nello stesso palazzo".