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L'osservatore Palma: "Milan e Atalanta su Avdullahu. Backhaus piace all'Inter"

L'osservatore Palma: "Milan e Atalanta su Avdullahu. Backhaus piace all'Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani calciatori accostati a club italiani.

Mio Backhaus (16-04-2004), portiere tedesco del Werder Brema. Origini giapponesi per questo portiere del Werder Brema dal grandissimo potenziale. Cresciuto nelle giovanili biancoverdi, si è imposto velocemente come uno dei migliori portieri del panorama calcistico tedesco, a conferma di ciò la sua presenza fissa nelle nazionali giovanili. Grandissima reattività tra i pali, padrone dell’area piccola, bravissimo nel fronteggiare i calci di rigore e ottimo nei rilanci con i piedi. Nella stagione 2023-2024 ha svolto un prestito super formativo al Volendam, per poi tornare a Brema e diventare, presto, uno dei migliori numero 1 della Bundesliga. L’inter pensa a lui per il dopo Sommer.
Somiglianza: Alphonse Areola (West Ham)
Valore di mercato: 12 milioni €            

Leon Avdullahu (23-02-2004), mediano dell'Hoffenheim. Nato in Svizzera da genitori del Kosovo, è cresciuto nel Basilea e frequentato tutte le nazionali giovanili elvetiche fino a quando ha accettato la convocazione della nazionale maggiore kosovara. Mediano che unisce dinamicità, qualità e quantità, ama costruire l’azione ed è molto bravo in fase di non possesso. Tecnica di base di alto livello, ha una forte personalità e un’ottima visione di gioco. Dopo aver fatto molto bene con il Basilea, a luglio 2025 è passato all’Hoffenheim che ha investito circa 10 milioni € sul ragazzo. Ottimo l’impatto in Bundesliga, il suo valore è infatti raddoppiato. Milan e Atalanta sulle sue tracce.
Somiglianza: Martin Zubimendi (Arsenal)
Valore di mercato: 25 milioni €  

Carlos Espì (24-07-2005), punta centrale spagnola del Levante. Altissimo centravanti che ama stazionare in area di rigore e sfruttare la sua fisicità e il suo grande opportunismo sotto rete. Forte nello scontro fisico, pericolosissimo nel gioco aereo e bravissimo a fare da sponda. Ha uno sviluppato senso del gol e una grande professionalità che lo porta ad allenarsi sempre con grande impegno. Prodotto del Levante, nelle giovanili del club valenciano ha messo in mostra le sue doti da bomber e la sua capacità di incidere nelle trame d’attacco. Dal luglio del 2024 ha iniziato a frequentare la prima squadra mantenendo ottime medie realizzative. Seguito dal Bologna.
Somiglianza: Gianluca Scamacca (Atalanta)
Valore di mercato: 6 milioni €

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