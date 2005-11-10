Braglia: "Inter, non c'è più difesa. Non hai rimpiazzato due come De Vrij e Acerbi"

Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia. Che ha cominciato parlando del derby di Milano: "Ci sono due cose da dire: uno è che l'Inter non ha difesa. Tolto Akanji, poi non ha sostituito gli uomini che avevano natura difensiva. Al di là delle colpe del portiere, che in qualche gol c'è stata prima, il Milan si è trovato Pulisic senza marcatura in area. Non puoi lasciare da solo Rabiot su corner a calciare in porta? C'erano De Vrij e Acerbi come centrali lo scorso anno, due marcatori, cosa che oggi non hai".

Milan, vittoria che cambia prospettive?

"Per me la partita della svolta era questa. Poi ci vuole la continuità di risultati. Una partita del genere può cambiare le cose.

Che significa la vittoria della Juve sul Napoli?

"Troppe volte è stata discontinua la Juve, la conferma serve nelle prossime partite. Troppo facile dare un giudizio ora. E' ingiudicabile, serve continuità da parte dei giocatori, che devono mettere in pratica quello che chiede l'allenatore nelle prossime partite".

Napoli, con questi numeri Allegri è davvero intoccabile?

"La società ha voglia di primeggiare ancora? Vedo una società lasciva. Bisogna acquistare giocatori di valore. Allegri ha responsabilità, sicuramente, non lo avrei mai preso e non gli avrei fatto tre anni di contratto a un tecnico che negli ultimi anni non ha convinto, però anche se andavi su un tecnico nuovo, magari Italiano, devi capire cosa vuole fare la società. Vedo un presidente più distaccato".