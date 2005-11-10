Oggi in TV, Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma chiudono la 10^ giornata di Serie A
Dimitri Conti
Non mancano gli appuntamenti con il calcio da vedere in televisione quest'oggi, lunedì 2 novembre 2026.
Si conclude la 10^ giornata di Serie A con le due partite del lunedì: la Fiorentina va ospite sul campo del Sassuolo, l'Atalanta poi ospita il Parma. C'è però tanto altro da seguire, tra Italia (Serie C e A femminile) ed estero, dove si giocano il monday night di Premier League e gare anche tra Spagna e Portogallo. Di seguito tutte le principali partita di serata, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale viene trasmesso.
18.30 Sassuolo vs Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Casarano vs Foggia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Juventus Next Gen vs Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.30 Novara vs Desenzano (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.30 Fiorentina vs Juventus (Serie A femminile) - DAZN
20.45 Atalanta vs Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Newcastle vs Everton (Premier League) - SKY SPORTCALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Deportivo A Coruna vs Osasuna (Liga) - DAZN
21.00 Maiorca vs Cadice (Segunda Division) - DAZN
21.15 Benfica vs Alverca (Campionato portoghese) - DAZN