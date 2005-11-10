La Lazio vola anche in Borsa: il titolo ha guadagnato il 22,12% dall'inizio della Serie A
Alessio Del Lungo
La vittoria della Lazio contro il Cagliari ha fatto sì che il club biancoceleste aprisse il titolo in Borsa in rialzo sfiorando 1,96 euro per azione con una capitalizzazione di mercato pari a 132,4 milioni di euro. Come riportato da CalcioeFinanza, prima della vittoria per 1-0 in casa del Bologna a Piazza Affari i capitolini chiusero quel lunedì con una quotazione di 1,60 euro, mentre il 2 settembre scese addirittura fino a 1,55.
La crescita è esponenziale
Quello che balza agli occhi è che dall'inizio di questa Serie A fino a oggi il titolo della Lazio ha guadagnato in Borsa ben il 22,12% grazie agli straordinari risultati ottenuti dagli uomini di Gennaro Gattuso, primi in classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter e 4 sui rivali cittadini della Roma. Va ricordato che il titolo della Lazio è particolarmente soggetto a volatilità, dal momento in cui il flottante (la quota effettivamente in circolazione sul mercato) è limitato.