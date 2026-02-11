TMW Radio De Canio: "Napoli, Conte deve essere più sereno. Vergara può crescere ancora"

Mister Gigi De Canio è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli ko in Coppa Italia. Che partita ha visto?

"C'è da certificare la crescita del Como come personalità e mentalità, ma anche come qualità di gioco. Era bello da vedere all'inizio, oltre che pratico ed efficace, e si è confermato con una maggiore capacità di soffrire. Bisogna considerare che di fronte c'era un avversario che, al di là degli infortuni, era di tutto rispetto".

Conte ha parlato a fine gara e ha polemizzato ancora:

"Conte non scappa dalle responsabilità, come non scappa nessun allenatore a cui vengono richieste spiegazioni per risultati che non si aspettano. Il calcio è diverso da uno sport individuale o di un altro tipo di squadra. Dovrebbe essere sereno e tranquillo, quando ci sono aspettative perchè sei bravo e hai un'ottima squadra e i risultati non sono quelli che tu speravi, e anche gli altri, è normale che qualche critica ci sia. Credo abbia il dovere di affrontare più serenamente queste situazioni".

Napoli, con il solo 4° posto stagione fallimentare?

"Non dobbiamo dimenticare i valori reali. Sono 6 anni che l'Inter è la più forte. E' vero che il Napoli ha vinto lo Scudetto e ha i favori del pronostico, ma non è così perchè la rosa dell'Inter è assolutamente di più alto livello. Un Napoli che va comunque in Champions è comunque un buon risultato. E' vero, ci si aspettava di meglio dal cammino Champions. Non è un fallimento comunque la stagione. Si analizzerà tutto a fine anno".

Vergara ha segnato ancora. Che aiuto può dare al Napoli?

"E' in un contesto in cui può valorizzarsi ulteriormente. Ha entusiasmo e ha qualità che ora si stanno esaltando. Se manterrà questo atteggiamento e maturità, potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista".