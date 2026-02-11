Il Parma rinnova con Pellegrino, l'Inter riaccoglie Dumfries in gruppo: le top news delle 18

Giornata importante in casa Parma, col club ducale che ha prolungato il contratto del centravanti Mateo Pellegrino, come annunciato con un video sui canali social in cui la notizia viene data dallo stesso giocatore argentino. "Cari tifosi, sono molto contento di annunciare il mio rinnovo col Parma. Questo è un giorno bellissimo per me, sono qua da un anno e abbiamo vissuto momenti belli e meno belli. Voglio ringraziare tutti quelli che sono di fianco a me, compresi i miei compagni. Se sono qua è anche merito loro. Ora spero di raggiungere i nostri obiettivi", sono state le sue parole nel video.

Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, svelando di aver seguito a lungo la rivelazione Vergara, peraltro in gol ieri proprio contro i lacustri: "Lo volevamo a luglio e anche l’anno scorso, ma Giovanni Manna è stato molto onesto nel dirci che voleva farlo crescere nel Napoli. Noi lo conosciamo e seguiamo da tempo, abbiamo approcciato a Vergara nelle ultime due stagioni. Volevamo acquistarlo a titolo definitivo, sì, perché noi lavoriamo così”.

L'attesa sta finalmente per terminare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Denzel Dumfries ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo dopo 3 mesi e dunque è sempre più vicino al rientro in campo. Nonostante le ultime buone prestazioni da parte di Luis Henrique, l'Inter e Chivu hanno bisogno dell'olandese, che anno scorso ha letteralmente trascinato i nerazzurri alla finale di Champions League.