Dopo la Pinetina, Adriano visita anche la sede dell'Inter e la sua sala trofei

Dopo la visite alla Pinetina, Adriano ha fatto tappa quest'oggi nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano. Un ulteriore tuffo nelle vicende nerazzurre quindi per l'Imperatore, immortalato anche nella sala trofei addobbata con i suoi successi in prima persona.

Con una nota, l'Inter ha voluto raccontare la giornata dell'ex centravanti brasiliano: "Dopo essere stato ospite la settimana scorsa al BPER Training Centre di Appiano Gentile, Adriano Leite Ribeiro ha raddoppiato: l’ex attaccante nerazzurro ha visitato l’Inter HQ nel cuore di Milano. Un tuffo nella storia del Club per l’Imperatore, che ha ammirato la Trophy Room della sede nerazzurra riconoscendo i tanti trofei conquistati in prima persona con la maglia dell’Inter: quattro Scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane. Tra coppe e riconoscimenti, Adriano ha ritrovato anche il Trofeo Santiago Bernabeu, vinto a Madrid nell'estate del 2001 grazie a una sua punizione straordinaria: quel giorno il Mondo scoprì per la prima volta l'immenso talento del futuro Imperatore".