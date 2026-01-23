TMW Radio Braglia: "Juve e Napoli dicano se ci sono per lo Scudetto. E sul Milan dico..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Juve-Napoli, occasione di rilancio per chi?

"Sono partite da dentro o fuori, anche se mancano ancora tante partite. A più di metà campionato si deve capire di che pasta è fatta una squadra. Gli infortuni del Napoli e il cambio di comandante della Juve...vedremo quale sarà l'esito. Juve o Napoli devono dire se ci sono per la vittoria del campionato o meno. Perché per me le prime 5 hanno ancora tutte chance di vincere lo Scudetto. E' una partita che può rilanciare una delle due. Chi perde rischia non solo di perdere il treno Scudetto ma anche di entrare in un vortice che ti porta fuori anche dalla lotta Champions, perché c'è dietro un Como che corre".

Sulla Juve cosa aggiunge?

"Ho grandi dubbi sulla tenuta societaria ora, parlando di Spalletti. E' Chiellini che sta difendendo la scelta del tecnico. Comolli manca di potere decisionale oggi. Probabilmente c'è qualcuno in società che non sta tutelando il tecnico, forse si ha paura della figura di Spalletti. Sui giornali si legge che qualcuno voglia Fabregas".

Oggi perché si dovrebbe rinnovare già Spalletti?

"In questo momento vuoi raggiungere un risultato importante? Allora devi premiare Spalletti, facendo cadere le perplessità che possono avere i giocatori sul futuro".

Roma-Milan, una sfida decisiva per chi?

"E' la partita della Roma, nettamente. Ho visto un ambiente carichissimo in EL. Non vedo come possa uscire indenne il Milan da questa trasferta. Una vittoria col Milan credo rilanci le ambizioni dei giallorossi. Qualche problemino ce l'ha l'Inter...".