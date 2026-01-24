Calciomercato Inter, offerto Dibu Martinez e confermato incontro per Mlacic

Tra l'Inter e Branimir Mlacic non è ancora finita. Nonostante il cambio repentino d'agente, compiuto dal giocatore croato dopo che l'Hajduk Spalato aveva trovato un accordo con l'Inter per il suo trasferimento a Milano a partire dalla prossima stagione, i discorsi tra le parti non devono infatti considerarsi ancora chiusi. La dirigenza nerazzurra, seppur stizzita per il comportamento adottato dal classe 2007, non ha rinunciato definitivamente al suo acquisto. Tanto da aver definito un incontro con il nuovo procuratore del croato, Fali Ramadani, per comprendere i margini di un'eventuale fumata bianca.

Le ultime da Sky Sport

A raccontare gli ultimi sviluppi legati a tale trattativa, che sta assumendo i contorni della telenovela di mercato, è il giornalista Luca Marchetti alle frequenze d Sky Sport. Di seguito le sue parole: "Confermato l'incontro, nel fine settimana, tra l'entourage di Branimir Mlacic e la dirigenza dell'#Inter. Sarà determinante la volontà del giocatore".

Fabrizio Romano: "Dibu Martinez offerto ma nessun discorso avviato. Per la porta dell'Inter resiste questo nome"

L'Inter continua a monitorare il mercato dei portieri, in vista dell'addio di Sommer a giugno. In un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha rilanciato il nome di Guglielmo Vicario che la redazione de L'Interista ha sempre tenuto in prima fila come possibile acquisto in estate:

"Nonostante se ne stia parlando molto a noi risulta che il Dibu Martinez all'Inter sia stato proposto, offerto, ma l'Inter non sta lavorando oggi concretamente all'operazione. Non è partito alcun discorso, l'Inter non ha fatto offerte e si è semplicemente informata. Credo che lascerà l'Aston Villa in estate, quindi dall'Inter è stata registrata la possibilità: ma non ci risulta che l'Inter voglia prenderlo".

"È ancora presto, l'Inter avrà tempo per scegliere il portiere: un nome che abbiamo sempre fatto è Vicario, resiste nella shortlist. Martinez si offre all'Inter mentre per Vicario è l'Inter ad aver preso informazioni, e continuerà a prenderle".