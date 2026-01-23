Calciomercato Juventus, i nomi sul taccuino di Ottolini

idea Juanlu come vice Kalulu, spunta nel taccuino di Ottolini

La Juve ora è pienamente riconoscibile, ha una sua identità, ha ritrovato l'anima, latitante nelle ultime stagioni. Il merito va ascritto soprattutto ad una persona: Luciano Spalletti. Mai come in questo caso un allenatore sta incidendo sulla propria squadra. Il lavoro di Lucio parte dalla testa e arriva fino ai piedi dei calciatori, ora consapevoli della propria forza, sconosciuta fino a qualche mese fa. Errori vengono commessi anche adesso, sia chiaro, ma difficile ci si disconnetta dal contesto della gara. Grazie anche alle grida e a qualche schiaffetto dell'allenatore, vedi Openda. Le ricorrenti amnesie sembrano ormai appartenere al passato, remoto e recente. E al termine di ogni partita, anche se vinta, la prima sottolineatura di Spalletti è rivolta proprio alle criticità, come è giusto che sia, fino a non godersi le vittoria. Solo così si cresce, guai ad accontentarsi. Il processo di ricostruzione della Juve è veramente decollato dopo i fallimenti delle precedenti gestioni.

Ora serve qualche rinforzo funzionale all'idea di calcio dell'allenatore, inutile acquistare tanto per aumentare il numero degli elementi in rosa. Continuità è la parola d'ordine, a partire dalla sfida di domenica prossima contro il Napoli di Conte, l'allenatore che una parte della tifoseria vorrebbe di nuovo sulla panchina bianconera. Il presente e probabilmente anche il futuro si chiama Spalletti. Una certezza per la Juve. Garantisce Del Piero: “Ha la stessa mentalità che avevo io quando giocavo. Non mi godevo le vittorie, cercavo sempre di migliorare”.

E in linea con questo ragionamento si inserisce anche il calciomercato: Cobolli e il suo nuovo braccio destro operativo Ottolini sono all'opera e molti sono i nomi sul taccuino dell'ex ds del Genoa.

Durante Calciomercato - L'originale, su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato dell'interesse della Juventus per Juanlu Sánchez.

“La doppia sfida tra Juventus e Napoli riguarda anche altri giocatori, uno è Juanlu del Siviglia che il Napoli ha trattato a lungo durante l'estate con il Siviglia, ma alla fine il Siviglia non ha accettato l'offerta del Napoli. Adesso è l'ultima idea della Juventus come, diciamo, vice Kalulu, se il Siviglia aprirà ad un'operazione in prestito anche con diritto di riscatto. Juanlu è stato visionato da Ottolini nei suoi giri europei di questi giorni e vedremo se il Siviglia aprirà al prestito, ma diciamo che spunta Juanlu come nome per la Juventus".

Inoltre sulla trattativa tra Juventus e Fenerbahce per Youssef En-Nesyri Di Marzio ha detto:

"Il direttore sportivo Marco Ottolini è in Turchia da ieri per trattare con il Fenerbahce. Ottolini lo incontrerà domani, ma ci risulta un'intesa di massima con il giocatore e anche una base di intesa con il Fenerbahce su un prestito oneroso con diritto di riscatto".

E ha aggiunto: "All'interno del Fenerbahce ci sono varie anime dirigenziali e quindi la Juventus vuole avere la certezza che domani il Fenerbahce dia il via libera definitivo alla sua uscita senza aspettare un sostituto perché in realtà nell'attacco dei turchi l'uscita di En-Nesyri dovrebbe essere compensata dall'arrivo di un altro attaccante, ma c'è fiducia crescente".

Infine Matteo Moretto ha rilanciato ancora la pista Kessie, "Kessiè? L'incontro con l'agente c'è stato e non è stato solo conoscitivo"

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato la trattativa che sta portando avanti la Juve per Kessiè: "C'è stato questo incontro con l'agente di Franck Kessiè nei giorni scorsi. La Juventus sta lavorando ad un colpo importante per il centrocampo in vista di giugno. La Juventus sa che deve sistemare dei pezzi all'interno del proprio centrocampo, non tanto nell'immediato, quanto nel futuro, perché ci sono delle situazioni ancora da da chiarire, insomma, il rinnovo di McKennie, ci sono dei calciatori che potrebbero uscire, quindi la Juve vuole arrivare preparata al futuro e al mese di di giugno".

E ha aggiunto: "C'è stato questo incontro con l'agente di Franck Kessiè e vi posso dire che comunque la Juventus diciamo che sta prendendo molto seriamente questo tema. Non è stato un incontro conoscitivo, è stato un incontro per entrare nei dettagli della possibile operazione. Kessiè ha un contratto in scadenza a giugno con l'Al Ahli. È vero che l'Al Ahli lo vuole rinnovare, ma la priorità di Franck Kessiè sarebbe quella di rientrare in Europa, possibilmente in Italia. Ma dovrebbe rinunciare a parte di quello che già guadagna. La Juventus comunque è veramente interessata a Kessiè, così come a Sandro Tonali".