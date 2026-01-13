Calciomercato Roma, Di Marzio: "Robinio Vaz ecco le cifre, Raspadori tiepido si scalda la pista Malen"
Tra le squadre più attive di questa sessione invernale di calciomercato c’è senza dubbio la Roma, alla ricerca di nuovi attaccanti da mettere a disposizione di Gasperini.
Accordo totale per Robinio Vaz
La Roma è al lavoro in queste ore per chiudere l’intesa con Robinio Vaz. L’attaccante percepisce attualmente circa 100mila euro al Marsiglia e tra i club c’è già una sostanziale convergenza sulla valutazione complessiva, fissata intorno ai 25 milioni di euro. Restano da definire gli ultimi dettagli legati alla formula dell’operazione e alle condizioni dell’obbligo di riscatto.
Per Robinio Vaz sarebbe pronto un contratto da quattro anni e mezzo.
Secondo quanto riportato da Di Marzio a Sky Sport, le cifre dell'affare girano intorno ai 25 milioni, 20 di parte fissa e 5 di bonus.
Sul fronte Raspadori non arrivano novità visto che il giocatore italiano non ha ancora aperto al trasferimento. La volontà dell’italiano, ribadita anche con Simeone, è quella di voler restare in Spagna.
I giallorossi non si sono però tirati fuori dalla corsa, che vede tra le squadre in lizza anche il Napoli con l’offerta di un prestito e l’Atalanta con un’operazione a titolo definitivo.
Nel frattempo però Massara e il club stanno lavorando anche ad altre alternative come quella di Donyell Malen, attaccante olandese dell’Aston Villa che può ricoprire più ruoli in avanti. Su di lui restano attive anche Napoli e Juventus.
