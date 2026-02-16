Lutto nel Calcio dilettantistico, muore improvvisamente Emanuele Giacchè
Un lutto improvviso e straziante ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio dilettantistico laziale e l’intera comunità dei Monti Prenestini. È venuto a mancare Emanuele Giacché, 45enne figura storica del calcio locale, ex centrocampista di talento e attuale allenatore della Cavese, formazione di Cave impegnata nel campionato di Prima Categoria.
Il malore fatale
Il dramma si è consumato al termine di una domenica di sport. Secondo le prime ricostruzioni, Giacché era rientrato a casa dopo la gara disputata dalla sua squadra a Valmontone. Proprio tra le mura domestiche, l'allenatore ha accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Nonostante l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.
Una vita per il calcio
La notizia ha lasciato un vuoto profondo tra gli addetti ai lavori e soprattutto all’interno della Cavese, società di cui Giacché era diventato un punto di riferimento imprescindibile, sia sotto il profilo tecnico che umano. Stimato per la sua dedizione e per un attaccamento viscerale ai colori sociali, lascia il ricordo di un uomo di sport leale e appassionato. (romatoday.it)
