TMW Radio Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti

Manca un turno al termine della fase a girone unico della Champions League e tutte e quattro le italiane sono in zona playoff. Ma quale di queste ha più chance di arrivare lontano? Lo dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Il Napoli ha il compito più difficile, perché incontra il Chelsea che è tra le prime otto. Poi bisogna vedere le altre, c'è la certezza dei playoff ed è il quadro delle italiane in Europa. Vedo una Juve combattiva e potrebbe dire la sua con Spalletti in Champions".

Paolo Pacchioni: "Quando il livello si alza, il calcio italiano fa fatica. L'Inter lo scorso anno contro Bayern e Barcellona ha mascherato la situazione, ma la qualità è questa ora. Il Copenhagen fa fatica a salvarsi in Serie A, doveva chiuderla il Napoli e ci sono responsabilità gravi di giocatori e allenatore. Lezione anche per l'Atalanta, che aveva la partita in pugno. Il Napoli è quasi fuori, ma nelle situazioni più difficili ha saputo tirare fuori il meglio. Nessuna però ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Inter e Juve credo abbiano la possibilità di fare ancora un paio di turni".

Stefano Mattei: "Il Napoli rischia di restare fuori, per la tradizione negativa di Conte nelle coppe e i gravi infortuni in rosa. La Juventus sta andando avanti, perché ha battuto il Benfica e non è una big. L'Atalanta fa fatica e non credo che l'Inter arriverà di nuovo in finale. Può passare il playoff, ma ha faticato contro le big".

Giuliano Giannichedda: "La Juventus mi piace perché nelle difficoltà si è fermata e ha saputo reintrerpretare la partita. Se sai soffrire, poi riesci a sfruttare qualche occasione. La Juve per me può fare bene, l'Inter è forte, anche con l'Arsenal che è molto forte ha dimostrato qualcosa".

Marco Amelia: "Viste le ultime partite, faccio fatica a pensare che le nostre possano arrivare in fondo. Vai a competere con realtà che quando c'è da mettere il timbro, lo mettono. Uno spera sempre di arrivare in fondo come negli anni passati, oggi dà fastidio a pensare che non possa essere così. Oggi già il playoff è dura per le nostre".

David Di Michele: "L'Inter ha la rosa più ampia per andare avanti, la Juve è in crescita. Vincere una partita come quella col Benfica ti dà grandissimo entusiasmo. Il Napoli ha troppe assenze, rosa corta. Conte soffrirà l'Europa ma le assenze incidono. L'Atalanta pecca di inesperienza e deve ancora trovare una sua identità".