Como-Milan 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; van der Brempt, Jacobo Ramon, Kempf (1' st Diego Carlos), Alberto Moreno (30' st Sergi Roberto); Perrone, Da Cunha (15' st Caqueret); Vojvoda (21' st Kühn), Nico Paz, Baturina (15' st Jesus Rodriguez); Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Alex Valle, Dossena, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. All.: Fabregas
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (41' st Athekame), Fofana (25' st Ricci), Modric (41' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (17' st Füllkrug), Leao (25' st Loftus-Cheek). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupiñán, Pulisic, Odogu, Dutu, Castiello. All.: Allegri
Arbitro: Guida
Marcatori: 10' Kempf (C), 46' Nkunku (M), 10', 42' st Rabiot (M)
Ammoniti: Jacobo Ramon (C
