TMW Radio Cugini: "Gasperini-Sarri, non credo alle dimissioni. Ma a fine gennaio..."

Il giornalista Mimmo Cugini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Ci crede alle possibili dimissioni di Gasperini e Sarri?

"Le operazioni che vuole Gasperini sono complicate, ma i rapporti tra Massara e Gasperini sono il tema. Sono un po' tesi da agosto, ci vuole un po' di chiarezza sulle aspettative e gli obiettivi della società. Se chiede giocatori Gasp è perché vuole fare uno step ulteriore. Ha fatto un lavoro eccellente ora. Gasp ci spera di arrivare tra le prime quattro. La situazione Lazio è differente, ma è più semplice paradossalmente. Gasp e Massara devono trovare una quadra per il bene della Roma, la Lazio invece più di tanto non può fare. Molto spesso gli allenatori sono un po' costretti a subire certe operazioni di mercato e cercano delle alternative. Io non vedo due situazioni vicine a un finale clamoroso. Poi a fine gennaio magari le situazioni potrebbero peggiorare...Se non ti fidi di Lotito perché rinnovi? Perché spera che la situazione si sistemi e che i suoi programmi vengano rispettati. E' onesto da parte di Sarri dire che a giugno si tireranno le somme".

Zona Champions, chi ha dato un messaggio più importante?

"Non scelgo Roma, Juve e Como. Hanno un'identità precisa di calcio data dai tre allenatori e che è garanzia per fare un'ottima stagione. La differenza è che il Como gioca con leggerezza, non ci sono pressioni, mentre Spalletti e Gasperini lo sono eccome sotto pressione. Roma e Juve hanno dominato, gestendo la partita molto bene, non so se riusciranno a riagganciare il treno delle prime tre ma sono grandi realtà. Il lavoro di Gasperini è notevole, Spalletti è arrivato da due mesi e altrettanto sta facendo bene".