Bologna-Atalanta 0-2: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler (28’ st Moro), Ferguson; Orsolini (1’ st Rowe), Fabbian (28’ st Castro), Cambiaghi (35’ st Dominguez); Dallinga (15’ st Immobile). A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Lucumi, De Silvestri, Lykogiannis, Casale, Odgaard, Pobega, I. Sulemana. All.: Italiano
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (23’ st Hien), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson (32’ st Brescianini), Bernasconi; De Ketelaere (39’ st K. Sulemana), Zalewski (23’ st Musah); Krstovic (32’ st Samardzic). A disp.: Sportiello, Rossi, Pasalic, Maldini. All.: Palladino
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 37’, 60’ Krstovic (A)
Ammoniti: Palladino (all. Atalanta)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile