Napoli-Hellas Verona 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Miguel Gutierrez (10' st Spinazzola); Elmas (18' st Marianucci), Lang (30' st Lucca); Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Prisco, De Chiara. All.: Conte
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric (33' st Nelsson), Niasse (41' st Suat Serdar), Gagliardini 6.5, Bernede, Frese; Sarr (19' st Giovane), Orban (41' st Mosquera). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu Santiago, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Al-Musrati. All.: Zanetti
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 16' Frese (H), 27' rig. Orban (H), 9' st McTominay (N), 37' st Di Lorenzo (N)
Ammoniti: Orban (H), Bradaric (H), Bella-Kotchap (H)