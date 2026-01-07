TMW Radio Rampulla: "Roma, Raspadori può far bene. Juve, giusto puntare su David"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Inter, Milan e Napoli: c'è qualcuna che rischia di più?

"L'Inter a Parma vincerà, anche se è la partita più difficile. Sono tre squadre lanciate e un passo falso ora sarebbe controproducente. Quando ci sono grandi competizioni, ovvio che si deve stare concentrati ma affrontare una big è diverso rispetto a una medio-piccola. Le partite non sono tutte uguali e le insidie maggiori sono con le piccole. Teoricamente dovresti essere sempre concentrato ma è umano avere un approccio diverso".

De Bruyne potrebbe salutare Napoli già a febbraio:

"Non credo sia fallimentare sotto l'aspetto tecnico, ma se l'infortunio lo porterà a rientrare a fine febbraio, vuol dire che sarà al massimo a marzo. Quindi un'offerta dall'Arabia, se ci fosse, la prenderei in considerazione. E anche il Napoli, il campionato c'è ora e deve pensare a quello. Con De Bruyne poteva essere ancora di più questo Napoli, non c'è una controprova. Magari passato il rodaggio iniziale De Bruyne poteva essere andato ancora meglio e potevi stare ancora più in alto".

Raspadori-Roma, che ne pensa?

"E' un ragazzo di talento, non ha trovato fortuna a Madrid ma alla Roma servirebbe e può fare molto bene. Sarebbe un qualcosa in più, visto che come esterni ha Dybala, Soulè. E' uno tecnicamente molto bravo ma non è una punta. Ferguson a me piace poi, serve dargli tempo".

Juve, David recuperato?

"Vlahovic è diverso. Vlahovic è uomo d'area, pressa tutti, ha bisogno di spazio per agire. Quando hai uno come David devi cambiare stile di gioco, serve il fraseggio e ha bisogno dei giocatori vicino a lui. Senza Vlahovic dovevi puntare su di lui, devi provarci e dargli un po' di tempo per mettersi a posto".

Spalletti ha fatto meglio in pochi mesi rispetto a Motta e Tudor. Se lo avesse avuto dall'inizio la Juve...

"Ho sempre pensato che certe squadre vanno allenate, quando non hai i top player, con gente di esperienza, che capisce al volo cosa può servire. Non so dove sarebbe la Juve ora, ma sarebbe molto più quadrata di due mesi fa. Sarebbe una squadra che avrebbe qualche punto in più".