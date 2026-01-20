Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Dal Parma al Messina, il portierino Giardino trova una nuova sistemazione in Serie D

Dal Parma al Messina, il portierino Giardino trova una nuova sistemazione in Serie DTUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
Dimitri Conti
Oggi alle 10:14
Dimitri Conti

Altro addio al Parma, di nuovo con destinazione Serie D, per il giovane portiere Andrea Giardino (17 anni). L'estremo difensore classe 2008 di proprietà del Parma, che aveva iniziato la stagione con la Fidelis Andria, ha cambiato casacca in questa finestra di mercato invernale, rimanendo sempre nella quarta divisione italiana. E dopo essere rientrato per qualche momento al Parma, nei giorni scorsi è stata ufficializzata la sua nuova cessione in prestito, questa volta al Messina, con un trasferimento secco a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
