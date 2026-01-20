Ufficiale
Dal Parma al Messina, il portierino Giardino trova una nuova sistemazione in Serie D
TUTTO mercato WEB
Altro addio al Parma, di nuovo con destinazione Serie D, per il giovane portiere Andrea Giardino (17 anni). L'estremo difensore classe 2008 di proprietà del Parma, che aveva iniziato la stagione con la Fidelis Andria, ha cambiato casacca in questa finestra di mercato invernale, rimanendo sempre nella quarta divisione italiana. E dopo essere rientrato per qualche momento al Parma, nei giorni scorsi è stata ufficializzata la sua nuova cessione in prestito, questa volta al Messina, con un trasferimento secco a titolo temporaneo fino al termine della stagione.
