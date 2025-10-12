Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di domenica 12 ottobre

Le partite di oggi: il programma di domenica 12 ottobreTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

In attesa che il campionato di Serie A riparta dopo la sosta per le Nazionali, la giornata di oggi offre un ampio panorama calcistico tra qualificazioni ai Mondiali e il nono turno di Serie C. In campo Nazionali europee e africane per sfide cruciali verso il Mondiale, mentre in Italia prosegue la corsa nei tre gironi della terza serie. Di seguito il programma calcistico di domenica 12 ottobre:

EUROPA – Qualificazioni Mondiali
15:00 – San Marino – Cipro
18:00 – Faerøerne – Repubblica Ceca
18:00 – Olanda – Finlandia
18:00 – Scozia – Bielorussia
20:45 – Croazia – Gibilterra
20:45 – Danimarca – Grecia
20:45 – Lituania – Polonia
20:45 – Romania – Austria

AFRICA – Qualificazioni Mondiali
15:00 – Zambia – Niger
18:00 – Ciad – Repubblica Centrafricana
21:00 – Burkina Faso – Etiopia
21:00 – Egitto – Guinea-Bissau
21:00 – Ghana – Comoros
21:00 – Gibuti – Sierra Leone
21:00 – Mali – Madagascar

ITALIA – Serie C, Girone A (9ª giornata)
14:30 – Cittadella – Triestina
17:30 – AlbinoLeffe – Lecco
17:30 – Ospitaletto – Arzignano
20:30 – Pro Patria – Brescia

ITALIA – Serie C, Girone B (9ª giornata)
12:30 – Vis Pesaro – Torres
17:30 – Ascoli – Pontedera
20:30 – Sambenedettese – Ravenna

ITALIA – Serie C, Girone C (9ª giornata)
12:30 – Monopoli – Salernitana
14:30 – Casarano – Audace Cerignola
14:30 – Cavese – Trapani
14:30 – Cosenza – Atalanta U23
14:30 – Potenza – Latina
14:30 – Siracusa – Sorrento
17:30 – Benevento – Altamura

MONDO – Amichevoli Nazionali
11:00 – Albania U19 – Irlanda U19
11:00 – Lituania U19 – Estonia U19
11:00 – Repubblica Ceca U18 – Danimarca U18
14:00 – Montenegro U19 – Macedonia del Nord U19
14:00 – Uzbekistan U20 – Kazakistan U21
15:00 – Bosnia-Erzegovina U19 – Georgia U19
15:00 – Inghilterra U18 – Francia U18
15:00 – Ungheria U19 – Grecia U19
16:00 – Liechtenstein U19 – Repubblica Ceca U19
19:00 – Malta – Bosnia-Erzegovina

Articoli correlati
Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest... Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Mercato Inter tra retroscena e futuro: Bonny poteva giocare in Premier, quante scadenze... Mercato Inter tra retroscena e futuro: Bonny poteva giocare in Premier, quante scadenze
Altre notizie Altre Notizie
Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C e di qualificazione al Mondiale Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C e di qualificazione al Mondiale
Le partite di oggi: il programma di domenica 12 ottobre Le partite di oggi: il programma di domenica 12 ottobre
La Spagna vede i Mondiali, da CR7 ad Haaland rigori stregati La Spagna vede i Mondiali, da CR7 ad Haaland rigori stregati
Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara
Dino Zoff: "La Juventus non ha ancora trovato una squadra titolare" Dino Zoff: "La Juventus non ha ancora trovato una squadra titolare"
Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione
Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia
Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
5 Prestito solo di nome: Lois Openda è un giocatore della Juve a tutti gli effetti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.1 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.2 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.4 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.5 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.6 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.7 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
Immagine news Serie A n.3 Milan, le condizioni di Saelemaekers non preoccupano: ecco quando può rientrare
Immagine news Serie A n.4 Camolese: "Anche senza mercato estivo, la Lazio ha dei valori. Ed è destinata a migliorare"
Immagine news Serie A n.5 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
Immagine news Serie A n.6 Gilmour in panchina anche con la Scozia: "Mai bello, voglio dimostrare al mister che sbaglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?