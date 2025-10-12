Le partite di oggi: il programma di domenica 12 ottobre
In attesa che il campionato di Serie A riparta dopo la sosta per le Nazionali, la giornata di oggi offre un ampio panorama calcistico tra qualificazioni ai Mondiali e il nono turno di Serie C. In campo Nazionali europee e africane per sfide cruciali verso il Mondiale, mentre in Italia prosegue la corsa nei tre gironi della terza serie. Di seguito il programma calcistico di domenica 12 ottobre:
EUROPA – Qualificazioni Mondiali
15:00 – San Marino – Cipro
18:00 – Faerøerne – Repubblica Ceca
18:00 – Olanda – Finlandia
18:00 – Scozia – Bielorussia
20:45 – Croazia – Gibilterra
20:45 – Danimarca – Grecia
20:45 – Lituania – Polonia
20:45 – Romania – Austria
AFRICA – Qualificazioni Mondiali
15:00 – Zambia – Niger
18:00 – Ciad – Repubblica Centrafricana
21:00 – Burkina Faso – Etiopia
21:00 – Egitto – Guinea-Bissau
21:00 – Ghana – Comoros
21:00 – Gibuti – Sierra Leone
21:00 – Mali – Madagascar
ITALIA – Serie C, Girone A (9ª giornata)
14:30 – Cittadella – Triestina
17:30 – AlbinoLeffe – Lecco
17:30 – Ospitaletto – Arzignano
20:30 – Pro Patria – Brescia
ITALIA – Serie C, Girone B (9ª giornata)
12:30 – Vis Pesaro – Torres
17:30 – Ascoli – Pontedera
20:30 – Sambenedettese – Ravenna
ITALIA – Serie C, Girone C (9ª giornata)
12:30 – Monopoli – Salernitana
14:30 – Casarano – Audace Cerignola
14:30 – Cavese – Trapani
14:30 – Cosenza – Atalanta U23
14:30 – Potenza – Latina
14:30 – Siracusa – Sorrento
17:30 – Benevento – Altamura
MONDO – Amichevoli Nazionali
11:00 – Albania U19 – Irlanda U19
11:00 – Lituania U19 – Estonia U19
11:00 – Repubblica Ceca U18 – Danimarca U18
14:00 – Montenegro U19 – Macedonia del Nord U19
14:00 – Uzbekistan U20 – Kazakistan U21
15:00 – Bosnia-Erzegovina U19 – Georgia U19
15:00 – Inghilterra U18 – Francia U18
15:00 – Ungheria U19 – Grecia U19
16:00 – Liechtenstein U19 – Repubblica Ceca U19
19:00 – Malta – Bosnia-Erzegovina