Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (18' st Mets), Saliste (1'st Sinyavskiy); Shein (38' st Mustmaa), Palumets (1' st Schjonning-Larsen); Kait, Soomets, Saarma; Tamm A. (18' st Sappinen). A disposizione: Igonen, Kristal, Miller, Perk, Tamm J., Vetkal, Yakovlev. Allenatore: Henn
Italia (4-4-2): Donnarumma; DI Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (17' st Cambiaso), Tonali, Barella (33' st Cristante), Raspadori (17' st Spinazzola); Kean (15' st Esposito), Retegui (33' st Frattesi). A disposizione: Vicario, Meret, Cambiaghi, Gabbia, Locatelli, Mancini, Udogie. Allenatore: Gattuso
Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)
Marcatori: 5' Kean (I), 38' Retegui (I), 29' st Esposito (I), 32' st Sappinen (E)
Ammoniti: Kuusk, Palumets, Peetson, Sinyavskiy (E);
, Barella, Bastoni, Cambiaso (I)