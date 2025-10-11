Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara

Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:05Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (18' st Mets), Saliste (1'st Sinyavskiy); Shein (38' st Mustmaa), Palumets (1' st Schjonning-Larsen); Kait, Soomets, Saarma; Tamm A. (18' st Sappinen). A disposizione: Igonen, Kristal, Miller, Perk, Tamm J., Vetkal, Yakovlev. Allenatore: Henn

Italia (4-4-2): Donnarumma; DI Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (17' st Cambiaso), Tonali, Barella (33' st Cristante), Raspadori (17' st Spinazzola); Kean (15' st Esposito), Retegui (33' st Frattesi). A disposizione: Vicario, Meret, Cambiaghi, Gabbia, Locatelli, Mancini, Udogie. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Marcatori: 5' Kean (I), 38' Retegui (I), 29' st Esposito (I), 32' st Sappinen (E)

Ammoniti: Kuusk, Palumets, Peetson, Sinyavskiy (E);
, Barella, Bastoni, Cambiaso (I)

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DI TMWASCOLTA TMW RADIO
Articoli correlati
Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le... Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere" Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere"
Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi" Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi"
Altre notizie Altre Notizie
Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara
Dino Zoff: "La Juventus non ha ancora trovato una squadra titolare" Dino Zoff: "La Juventus non ha ancora trovato una squadra titolare"
Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione
Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia
Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre
Massimo Orlando: "Maignan? Se andrà via, il Milan non si strapperà i capelli" TMW RadioMassimo Orlando: "Maignan? Se andrà via, il Milan non si strapperà i capelli"
Braglia: "Milan, non lo sostituisci Maignan. Juve, Como peggio del Real ora" TMW RadioBraglia: "Milan, non lo sostituisci Maignan. Juve, Como peggio del Real ora"
Bonanni: "Roma, Zirkzee sarebbe colpo importante. Lazio, Sarri sempre pessimista"... TMW RadioBonanni: "Roma, Zirkzee sarebbe colpo importante. Lazio, Sarri sempre pessimista"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 Juventus, retroscena Openda: il riscatto è (quasi) obbligatorio, in estate serviranno 42 mln
3 L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza
4 Walker ripensa al Milan: "Io egoista, ma non potevo rifiutare. E avrei potuto fare meglio"
5 Mancini: "Pafundi fu una provocazione. Rimpianto Balotelli? Ha vinto, ma poteva fare di più"
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.1 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.2 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.3 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.4 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
Immagine top news n.5 Estonia-Italia, le formazioni ufficiali: 4-4-2 super offensivo! Orsolini dal primo minuto
Immagine top news n.6 Gattuso: "I ragazzi sappiano annusare il pericolo. Abbiamo perso la forza della difesa"
Immagine top news n.7 Milan, problema muscolare per Saelemaekers: il belga ha lasciato il ritiro e tornerà in Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Suwarso su Milan-Como a Perth: "Iniziativa della Lega, felici di essere a supporto"
Immagine news Serie A n.2 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine news Serie A n.3 Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere"
Immagine news Serie A n.4 Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi"
Immagine news Serie A n.5 Italia, Tonali: "Non dobbiamo guardare al passato. Siamo un bel gruppo"
Immagine news Serie A n.6 Italia in ansia per Kean, ma filtra moderato ottimismo. Domani gli accertamenti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.2 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Immagine news Serie C n.6 Picerno, il dg Greco duro dopo la Casertana: "Prestazione inqualificabile, servono provvedimenti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?