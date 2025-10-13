Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gattuso, l'ora dell'Italia. La Repubblica titola: "Kean non recupera, c'è Pio Esposito"

Gattuso, l'ora dell'Italia. La Repubblica titola: "Kean non recupera, c'è Pio Esposito"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:48
Yvonne Alessandro

Italia, tempo di tornare in campo. "Kean non recupera, per Gattuso c'è Esposito", il titolo di La Repubblica che toglie ogni dubbio di formazione - quantomeno in attacco - per la sfida in programma domani a Udine contro Israele.

Come sta Moise Kean? Protagonista contro l'Estonia di una serata dolce-amara avendo prima sbloccato il punteggio e poi abbandonato il campo per un infortunio alla caviglia. L'attaccante della Fiorentina non ha partecipato alla seduta pomeridiana di allenamento dell'Italia ieri: solo terapie per lui, mentre nella giornata odierna verrà sottoposto ad esami strumentali.

Per questa ragione è arrivato il momento di vedere dal primo minuto in campo Francesco Pio Esposito. Sulla rampa di lancio anche per questione di fiducia da parte del CT Gattuso dopo aver assistito alla perla del momentaneo 3-0 del 20enne dell'Inter. Con ogni probabilità si prenderà la maglia da titolare insieme a Retegui in attacco.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
