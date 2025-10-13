Gattuso, l'ora dell'Italia. La Repubblica titola: "Kean non recupera, c'è Pio Esposito"
Italia, tempo di tornare in campo. "Kean non recupera, per Gattuso c'è Esposito", il titolo di La Repubblica che toglie ogni dubbio di formazione - quantomeno in attacco - per la sfida in programma domani a Udine contro Israele.
Come sta Moise Kean? Protagonista contro l'Estonia di una serata dolce-amara avendo prima sbloccato il punteggio e poi abbandonato il campo per un infortunio alla caviglia. L'attaccante della Fiorentina non ha partecipato alla seduta pomeridiana di allenamento dell'Italia ieri: solo terapie per lui, mentre nella giornata odierna verrà sottoposto ad esami strumentali.
Per questa ragione è arrivato il momento di vedere dal primo minuto in campo Francesco Pio Esposito. Sulla rampa di lancio anche per questione di fiducia da parte del CT Gattuso dopo aver assistito alla perla del momentaneo 3-0 del 20enne dell'Inter. Con ogni probabilità si prenderà la maglia da titolare insieme a Retegui in attacco.
