Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C e di qualificazione al Mondiale
Domenica ricca di calcio, con i vari impegni delle nazionali nelle gare di qualificazione al prossimo mondiale. Si giocano anche tante gare di Serie C valide per la nona giornata.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 12 ottobre
12.00 Atletico Madrid-Barcellona (Liga femminile) - DAZN
12.30 Monopoli-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
12.30 Vis Pesaro-Torres (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
12.30 Milan-Roma (Serie A femminile) - DAZN, DAZN
14.00 Friburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Cosenza-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
14.30 Casarano-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
14.30 Cittadella-Triestina (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Cavese-Trapani (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Potenza-Latina (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Siracusa-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT
15.00 San Marino-Cipro (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MIX
15.00 Zambia-Niger (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Ternana-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
17.00 Athletic-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN
17.30 Benevento-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
17.30 Ascoli-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
17.30 Albinoleffe-Lecco (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Ospitaletto-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Parma-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
18.00 Olanda-Finlandia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO
18.00 Chad-Repubblica Centrafricana (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.30 Pro Patria-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.30 Sambenedettese-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
20.45 Danimarca-Grecia Qualificazioni Mondiali - CIELO, SKY SPORT UNO
21.00 Burkina Faso-Etiopia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Egitto-Guinea Bissau (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Ghana-Comore (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Gibuti-Sierra Leone (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Mali-Madagascar (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+