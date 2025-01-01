Gattuso, sfida Mondiale. Il Messaggero: "Rilancio Italia con Retegui, Kean e baby Esposito"

L'Italia ha una sola speranza di accedere ai Mondiali 2026, ossia passare tramite play-off. La Norvegia di Haaland ha condannato gli Azzurri a passare tramite uno step ulteriore e delicato, che ha già visto la Nazionale inciampare bruscamente tra Svezia e Macedonia del Nord storicamente, ma il CT Gennaro Gattuso non vuole saperne.

L'Italia non salterà il terzo Mondiale di fila, intanto nel corso degli impegni della sosta di ottobre, gli Azzurri si sono liberati dell'Estonia con un 3-1 a evidenziare la potenza di fuoco dell'attacco: "Si rilancia con Retegui, Kean e baby Esposito", titola in taglio alto e in prima pagina Il Messaggero.

Domani, ore 20:45, l'ultima sfida in programma per la finestra attuale e contro Israele: un appuntamento da non fallire, mentre Gattuso medita seriamente di far partire dal primo minuto Pio Esposito (proprietà Inter) nel tandem offensivo con Retegui. D'altronde Moise Kean è infortunato e non potrà essere a disposizione.