Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, il problema principale è il centrocampo

Juventus, il problema principale è il centrocampoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:58Altre Notizie
di Redazione TMW
fonte Mirko Nicolino per BIANCONERANEWS.IT

Quindi pareggio consecutivo, il terzo in campionato, ma sicuramente è il Milan ad essere andato più vicino al successo.
Rigore sbagliato e almeno tre occasioni clamorose, due con Gimenez e una con Leao. Non è stata una bellissima gara, in cui hanno prevalso le attenzioni difensive, anche se qualcosina la squadra di Allegri l’ha concessa (occasionissime per Gatti e David). La Juventus di Tudor rimane imbattuta, ma è dietro in classifica a squadre che di partite ne hanno perse.

Una magra consolazione essere a soli 3 punti dalla vetta, perché continuando a pareggiare, anche se quelli davanti qualcuna la dovessero perdere, sicuramente aumenteranno il divario. Lo abbiamo già visto lo scorso anno e il film di questa stagione sembra avere un canovaccio molto simile. La Juventus crea poche situazioni per cercare di vincere le partite, nonostante abbia a disposizione un parco attaccanti di primissimo livello, che forse a Torino non si vedeva da un bel po’ di anni.

Parliamo di giocatori che al loro arrivo sono stati accolti come i salvatori della patria e che invece hanno impiegato poche partite per essere letteralmente irriconoscibili rispetto alle loro precedenti esperienze. David è irriconoscibile, Openda non ne fa una giusta, ma a peggiorare sono anche quelli sui quali fin qui hanno mantenuto la Juve con le loro giocate, come Kenan Yildiz, letteralmente sfiancato e privo di idee. Se il turco o Conceicao (spesso costretto a giocare in mediana per prendere qualche pallone) non si inventano qualcosa, la squadra di Tudor non crea sostanzialmente nulla.

Il nodo è a centrocampo, reparto in cui stavolta non si possono addossare colpe a Koopmeiners.
Al termine della gara il tecnico croato ha rinviato ancora una volta ogni discorso relativo alle due punte, affermando che debba trovare un incastro che vada incontro ai giocatori a disposizione e alle sue idee. Insomma, ad oggi la crescita è zero e la prospettiva del collettivo, ovvero giocatori più allenatore, non lascia presagire una svolta clamorosa a livello di proposta di gioco e risultati.
Ora la sosta per le nazionali, poi si tornerà a vivere alla giornata, ma i fischi dello Stadium al 90' dicono chiaramente che l'ambiente intorno ne ha già abbastanza.

Articoli correlati
La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni
Serie C, in archivio l'8ª giornata: la gol collection delle gare della domenica Serie C, in archivio l'8ª giornata: la gol collection delle gare della domenica
Vaciago: "Juve e Milan non possono insidiare le ambizioni del Napoli di rivincere... Vaciago: "Juve e Milan non possono insidiare le ambizioni del Napoli di rivincere lo Scudetto"
Altre notizie Altre Notizie
Juventus, il problema principale è il centrocampo Juventus, il problema principale è il centrocampo
Angelo GIorgetti sulla Fiorentina: "Allarme rosso!" Angelo GIorgetti sulla Fiorentina: "Allarme rosso!"
Juventus-Milan 0-0: il tabellino della gara Juventus-Milan 0-0: il tabellino della gara
Napoli-Genoa 2-1: il tabellino della gara Napoli-Genoa 2-1: il tabellino della gara
Bologna-Pisa 4-0: il tabellino della gara Bologna-Pisa 4-0: il tabellino della gara
Fiorentina-Roma 1-2: il tabellino della gara Fiorentina-Roma 1-2: il tabellino della gara
Udinese-Cagliari 1-1: il tabellino della gara Udinese-Cagliari 1-1: il tabellino della gara
Oggi in TV, dove vedere Juventus-Milan e tutte le altre partite. Di Serie A e non... Oggi in TV, dove vedere Juventus-Milan e tutte le altre partite. Di Serie A e non solo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
1 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
2 Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan
3 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
4 Italiano travolge 4-0 Gilardino, ma nel post partita se la prende con Rowe: "Ci deve tre gol"
5 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: la Roma vola con Gasp! Juve come un anno fa, crollo Toro
Immagine top news n.2 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Immagine top news n.3 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Immagine top news n.4 Il 'problema' De Bruyne accende la rimonta e Conte torna primo. Ma è un Napoli a due facce
Immagine top news n.5 Juventus-Milan 0-0, le pagelle: Pulisic e Leao, così no. Maignan da extratterestre su Gatti
Immagine top news n.6 Elogio dell’Allegrismo, Juventus-Milan è la partita perfetta secondo Brera. 0-0, lo Stadium fischia
Immagine top news n.7 Politano ko nel Napoli, salta la Nazionale. Al suo posto il ct Gattuso convoca Spinazzola
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, a fine partita lungo colloquio tra il tecnico Pioli e la dirigenza
Immagine news Serie A n.3 Vaciago: "Juve e Milan non possono insidiare le ambizioni del Napoli di rivincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "Mistero Gudmundsson, meraviglia Soulè: la differenza dei numeri 10"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Allegri elogia Bartesaghi: "Può solo crescere. Vi spiego perché ero sereno e tranquillo"
Immagine news Serie A n.6 Brolin: "A 28 anni ero stanco di allenarmi. Un aspirapolvere fu la spinta per ritirarmi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine traballanti in B, ma il turno prima della sosta parla di risultati utili: tecnici tutti salvi?
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi del Modena si prende la vetta...di rigore
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Modena vola in solitaria, Venezia ferma il Frosinone, Samp respira
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Coda: "La vittoria una liberazione, ora serve una testa diversa"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Vittoria meritata. Ora un po' di riposo che ne abbiamo bisogno"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio l'8ª giornata: la gol collection delle gare della domenica
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone il migliore della categoria. -3 dalla doppia cifra
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si è chiusa l'ottava giornata: vincono le big, cadono Torres e Perugia
Immagine news Serie C n.4 Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi"
Immagine news Serie C n.5 Atalanta U23, Bocchetti soddisfatto: “Prestazione di livello, questa è la strada giusta”
Immagine news Serie C n.6 Novara, Zanchetta: "Ci servono più coraggio e qualità nell'ultimo passaggio"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Grassadonia: "Squadra camaleontica. Ci tenevamo a vincere all'esordio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso