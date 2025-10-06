Angelo GIorgetti sulla Fiorentina: "Allarme rosso!"

Il giornalista e opinionista tra le altre di Firenzeviola.it ha espresso la sua opinione sui social sil momento delicato che sta attraversando Pioli e la Fiorentina, una squadra al momento priva di identità, ecco quanto evidenziato da TMW:

Allarme rosso.

Non solo e non tanto per la classifica, che è pessima e la vediamo, ma per tutto il resto. Ci mettiamo anche la sfortuna (un palo e una traversa) perché quando tutto va male lei c’è sempre e aggiunge il carico.

Ma c’è molto, molto di più.

Solo a chi non conosce Firenze può sfuggire il valore del comunicato contro Pradè (e la proprietà che non lo ha allontanato) diffuso PRIMA della partita.

Il ‘caos sportivo’, come ha scritto la Fiesole, non nasce da un giorno all’altro e magari è la passione che negli anni scorsi ha annebbiato la vista a molti, anche in curva. Per fortuna il Web è un grande archivio e basta rileggere quello che è stato scritto...

Mi dispiace per Pioli, al quale avevo attribuito proprietà quasi salvifiche: speravo che in questa situazione potesse incidere di più, dopo le clamorose dimissioni di Palladino che avrebbero dovuto mettere in guardia molti (anche lui).