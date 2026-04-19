Donnarumma, ma che fai? Frittata su Havertz, regala l'1-1 all'Arsenal. Guardiola sotto shock

Con un dribbling ubriacante Cherki aveva già mandato in paradiso il Manchester City nel super match dell'Etihad Stadium, scontro diretto con l'Arsenal: al minuto 16 infatti Gabriel Magalhaes non se l'è sentita di intervenire sull'avanzata del fantasista francese in area, con il rischio potenziale di commettere rigore. A quel punto l'ex Lione con una classe sopraffina ha piazzato il destro e firmato l'1-0 flash.

È durato solo due minuti il vantaggio del City sui Gunners, tuttavia. E tutto per demerito di Gianluigi Donnarumma: il numero uno di Guardiola e capitano della Nazionale italiana - reduce dalla mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila in favore della Bosnia - ha letteralmente regalato l'1-1 all'Arsenal. Havertz è andato in pressing sull'ex Milan, che aveva ricevuto palla su rimessa laterale di Nunes ma calcolato male i tempi di controllo e rilancio. Impiegando troppo per spedire palla lontana, facendosi anticipare malamente dall'attaccante avversario.

Ad Havertz è bastato allargare la gamba a pochi centimetri da Donnarumma per ribadire palla in porta. Un "gollonzo" di vitale importanza per l'Arsenal, che si è rimesso subito in partita e ristabilito la parità. Ma la reazione di Pep Guardiola ha espresso chiaramente la portata della frittata commessa dall'estremo difensore del Manchester City: mani alla testa e ritorno a passo spedito verso la propria panchina. Incredulo, il tecnico degli sky blues, per quanto assistito.