Donnarumma, partita surreale: papera su Havertz, poi salva il City. E si tuffa tra i tifosi

Non ha resistito Gianluigi Donnarumma. Ha vissuto una partita a due facce, certamente, il portiere numero uno del Manchester City e della Nazionale italiana oggi nella partita al cardiopalma con l'Arsenal vinta per 2-1. Un incrocio che ha concesso ai citizens di tornare in pista e piazzarsi alle calcagna dei Gunners, con la chance sulla carta di portarsi a pari punti avendo una gara ancora da recuperare.

Eppure, come anticipato, l'ex giocatore del Milan ha vissuto 90 minuti di montagne russe. Prima il gol regalato all'Arsenal su rilancio completamente sbagliato, in ritardo e addosso ad Havertz, che ha rimesso in discussione il match dopo appena due minuti dal sigillo di Cherki. Ma nel corso del match Donnarumma si è fatto perdonare quando la squadra di Arteta, presa dalla disperazione e dalla foga agonistica di riportare in parità il risultato, ha collezionato una serie di occasioni per segnare.

Il palo di Eze e Havertz in contropiede, di nuovo a tu per tu con Gigio, ma in quell'occasione però il 27enne italiano gli ha sbarrato la strada e negato un gol in uscita bassa. Martinelli, entrato dalla panchina, non è riuscito a ribadire in rete sulla respinta. Insomma, emozioni a non finire, mentre in campo Haaland e Gabriel hanno fatto a sportellate in ogni zona possibile.

Sollevato dalla vittoria acciuffata nello scontro diretto con l'Arsenal e per lo strafalcione commesso che non ha condizionato definitivamente la partita, Donnarumma al termine della partita si è avvicinato alla curva dei tifosi del Manchester City e si è letteralmente tuffato in mezzo alla folla. Sostenitori citizens impazziti per il portiere italiano, tra abbracci e ringraziamenti. L'ex PSG alla fine ha saputo mettere una pezza all'errore maldestro commesso al 18'. Rivalsa ottenuta, accorcio a -3 in classifica conquistato. E la Premier League è decisamente riaperta.