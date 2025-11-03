Lazio, Isaksen: "Il gol mi era mancato, ma non festeggiamo troppo"

Al termine del match tra Lazio e Cagliari, l'autore del primo gol dei biancocelesti, Gustav Isaksen, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

IL GOL - "Il gol mi era mancato, sono molto contento di aiutare la squadra, adesso voglio continuare a segnare. L'esultanza? Era dedicata al Taty".

INTER - "Non festeggiamo troppo perché abbiamo una partita importante contro l'inter settimana prossima".